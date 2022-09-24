Глядя на карту мира, кажется, что каждый клочок земли принадлежит какой-нибудь стране. В конце концов, их в мире насчитывается 195. И зная это, довольно сложно предположить, что примерно 1% территории нашей планеты не принадлежит ни одному государству. Там не действует ни одни закон, да и люди там тоже не живут. И хотя такое место окружают довольно внушительные страны, ни одна из них не претендует на эти территории. И не без причины.

Но вернемся к ничейной земле. Проницательные читатели сразу скажут – она находится в Антарктиде. Да, большая часть такой территории действительно находится на континенте, открытом чуть более 200 лет назад, и носит название Земли Мэри Бэрд. По своим размерам она сравнима с Монголией, которая, в свою очередь, является 18-й по размерам страной в мире. Неплохо, правда?

До Второй мировой войны на эти территории претендовала Япония. Ее претензии распространялись на пространство, расположенное между сектором Росса и Фолклендским сектором (от 80° западной долготы до 150° западной долготы). Однако в 1951 году был заключен Сан-Францисский мирный договор, согласно которому Япония отказалась от всех претензий на любую часть Антарктического района.

В итоге Земля Мэри Бэрд оказалась "ничейной" землей, такой, на которую не претендует ни одна из стран мира. А после 1959 года это стало невозможно сделать в принципе, так как именно тогда был подписан Договор об Антарктике, предусматривающий ее использование исключительно в мирных целях в интересах всего человечества и бессрочно замораживающий претензии на любые земли южнее 60 градусов южной широты.

Кроме того, добыча любых полезных ископаемых в Антарктиде запрещена Мадридским протоколом по охране окружающей среды, так что даже претендовать на земли шестого континента нет никакого смысла. Сейчас на территории Антарктиды можно размещать лишь научные станции, общее количество которых – постоянных и временных – на данный момент превышает 70 штук.

Итак, на Землю Мэри Бэрд приходится 99% ничейной территории на планете, но куда делся еще 1%?