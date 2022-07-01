Нида намерена отказаться от отдыхающих на автомобилях
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Нида привлекает не только местных отдыхающих, но и иностранцев. Очень удобно переправляться туда на пароме и продолжать путь на автомобиле, однако представители муниципалитета Неринги не скрывают, что из-за транспорта отдыхающих на косе становится тесно, поэтому планируют изменения.

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Представитель муниципалитета Виктория Дирвялене сказала, что в последние несколько лет фиксируется рост потока автомобилей в Неринге, проблема парковки особенно актуальна летом. По ее словам, больше всего проблем с парковкой наблюдается в Ниде. Там есть всего 538 мест для автомобилей (включая стоянки около многоквартирных домов).

"Горсовет Неринги утвердил стратегический план гармоничной мобильности, цель которого - расширять интеграцию разных видов транспорта и ограничивать въезд поток отдыхающих на частных автомобилях, предлагая им удобную альтернативу", – сказала Дирвялене.

Она указала, что муниципалитет Неринги осуществляет решения вышеупомянутого стратегического документа, расширяет инфраструктуру пешеходных и велосипедных дорожек, обновляет общественные пространства, сеть стоянок для заправки электромобилей, создает условия для развития водного транспорта.

"Сейчас готовят документы для строительства многоуровневой стоянки для автомобилей в Ниде. Ее оборудуют вместо нынешней стоянки, вмещающей 145 автомобилей. На новой количество мест увеличится до 700 для легковушек и 20 мест для автобусов. Только после появления такой стоянки будут рассматривать ограничение въезда в Ниду. Появится возможность ездить по городу на общественном транспорте или на альтернативных транспортных средствах", – сказала Дирвялене.

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