Никаких Airbnb: возвращаемся в гостиницы?! Ограничения краткосрочной аренды по всему миру становятся все жестче
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В этом году популярные туристические направления одно за другим объявляют о принятии или планируют принять официальные решения об ограничении услуг платформы краткосрочной аренды жилья Airbnb. Одна из причин – поощрение избыточного туризма и превращение тихих жилых районов в места скопления шумных туристов.

Популярная платформа Airbnb (и другие аналогичные сайты) позволяет людям сдавать свои дома или свободные комнаты путешественникам. Казалось бы, неплохая бизнес-идея, не так ли? Однако сейчас Airbnb и подобные ему сайты обвиняют в том, что они приводят к росту цен на аренду жилья, вытесняют местных жителей, создают нагрузку на ресурсы, ведут нечестную конкуренцию, поощряют избыточный туризм, а теперь еще и размещают шумные туристические толпы в некогда тихих жилых районах.

Еще одним источником разногласий является то, что краткосрочная аренда не регулируется так же, как гостиничная, и поэтому может не соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и оказывать негативное влияние на бизнес традиционной гостиничной индустрии, которая, в отличие от краткосрочной аренды, платит налоги.

То, что начиналось как хорошая идея (более десяти лет назад в квартире в Сан-Франциско с тремя надувными матрасами), стало не только глобальным явлением в индустрии туризма, но и серьезной проблемой. Города по всему миру начинают вводить ограничения, чтобы противостоять негативному влиянию Airbnb и подобных платформ и найти баланс между устойчивым туризмом и интересами местных сообществ. (Ожидается, что к 2028 году Airbnb примет более миллиарда гостей).

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