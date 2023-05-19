Никаких поблажек! На бюджетных рейсах Finnair теперь нужно платить за провоз ручной клади

На этой неделе авиакомпания Finnair объявила, что провоз ручной клади теперь станет платной услугой для самых дешевых типов билетов на бюджетных рейсах.

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Отныне пассажиры, путешествующие по самому дешевому билету, могут взять бесплатно только одну маленькую сумку, которая должна поместиться под креслом. Сумка может весить до восьми килограммов. В эту сумку должны также поместиться все покупки, приобретенные в аэропорту.

Данное изменение является частью реформы типов билетов авиакомпании: теперь на внутриевропейских рейсах Finnair самый дешевый билет economy light будет заменен на новый тип билета - superlight.

Билет economy light позволял пассажирам брать на борт самолета небольшой чемодан, если его размеры не превышали 55 х 40 х 23 см. Теперь же при покупке билета "superlight" ручная кладь большего размера должна будет оплачиваться отдельно. Изменения коснутся всех новых бронирований с 1 июня.

По словам руководителя отдела коммуникаций Finnair Хайди Лемметийнен, цель реформы — уменьшить количество багажа и ускорить посадку. "Наличие большого багажа задерживает посадку. Рейсы задерживаются из-за того, что нам приходится в последний момент перемещать ручную кладь пассажира в багажное отделение", — пояснила она.

Лемметийнен отметила, что воздушный транспорт — это игра минут, потому что у каждого рейса есть ограниченное время для работы как на земле, так и в воздушном пространстве. То же самое касается всех операций, от загрузки и разгрузки самолета до его очистки.

Бесплатное питание ограничат, подушек в эконом-классе больше не будет

Foto: EPA/Scanpix/LETA

"Изменения в наших бортовых услугах являются частью множества мер, которые мы предпринимаем для восстановления прибыльности Finnair, — пояснила Ээрика Энне, руководитель отдела обслуживания клиентов Finnair на борту. "На дальних рейсах сытный обед является базовой услугой для всех классов обслуживания. Вторая услуга – это легкий обед или перекус, в зависимости от маршрута и времени полета. На более коротких дальнемагистральных рейсах в Нью-Йорк и Дубай услуга второго питания в экономическом классе больше не предоставляется, закуски и напитки можно приобрести из бортового меню".

"На европейских рейсах услуга питания в бизнес-классе по-прежнему зависит от маршрута. В эконом-классе мы продолжаем предлагать бесплатную воду и черничный сок. Дополнительные напитки и закуски можно купить из бортового меню, а еду можно заказать заранее перед полетом", — добавила Энне.

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На дальнемагистральном рейсе пассажирам эконом-класса предоставляются одно- или двухразовое питание в зависимости от маршрута, а также одеяла. Подушки больше раздаваться не будут, так как, по словам представителей авиакомпании, многие клиенты путешествуют со своей подушкой.

За год оборот Finnair увеличился на 73,8% до 694,7 млн ​​евро. Однако, по данным компании, неопределенность сохраняется: цены на топливо высокие, воздушное пространство России остается закрытым и неизвестно, как рост процентных ставок и цен повлияет на затраты и спрос. Авиакомпания ожидает, что спрос на путешествия сохранится, но общая неопределенность затрудняет оценку того, что будет по окончании летнего сезона.