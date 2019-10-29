Никогда не просите чай или кофе в самолете спустя час после разноса еды

Британский врач Бен Макфарлейн, который постоянно сам летает на самолетах дал несколько советов пассажирам для хорошего самочувствия на борту и по прибытию. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Daily Mail.

Специалист советует не просить у бортпроводников чай или кофе в течение часа после того, как они разнесли еду пассажирам. В этот промежуток времени члены экипажа едят сами. Они, конечно, не откажут вам в обслуживании, однако выполнят вашу просьбу без особого рвения. Как отмечает Б. Макфарлейн, "вам точно не захочется знать, где был тот ломтик лимона, который они положили в вашу чашку".

А еще, считает доктор, лучше отказаться от любых напитков с газом в пользу негазированных. Избыток газа в организме во время полета неизменно приводит к вздутию живота. А нужно ли оно вам именно в этот момент?!

Чтобы осложнить жизнь ворам и карманникам, эксперт рекомендует связывать свои сумки и чемоданы одним черным шнурком. Это не остановит решительного вора, но может дать несколько секунд, чтобы предотвратить преступление.

Доктор Макфарлейн предостерегает туристов класть электронный ключ от гостиничного номера в кошелек. Если вор похитит его у вас, он узнает номер комнаты и будет уверен, что вас там нет.

Еще один важный совет от специалиста — не пренебрегайте ремнями безопасности где бы то ни было. "Именно благодаря ремням, — говорит он, — люди чаще всего и выживают в авариях. Поэтому никогда не стесняйтесь, и всегда пристегивайтесь!"