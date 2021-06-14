Новая Зеландия ждет: Названы лучшие в мире города для жизни в 2021 году
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Ежегодно аналитический отдел британского журнала The Economist Economist Intelligence Unit (EIU) составляет рейтинг лучших городов для жизни, сравнивая различные показатели.

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При составлении рейтинга эксперты оценивают уровень качества жизни в городах мира по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.

В этом году ТОП-10 городов для жизни выглядит следующим образом:

  1. Окленд (Новая Зеландия)
  2. Осака (Япония)
  3. Аделаида (Австралия)
  4. Веллингтон (Новая Зеландия)
  5. Токио (Япония)
  6. Перт (Австралия)
  7. Цюрих (Швейцария)
  8. Женева (Швейцария)
  9. Мельбурн (Австралия)
  10. Брисбен (Австралия)

“Восемь городов Азиатско-Тихоокеанского региона попали в первую десятку, тогда как европейские и канадские мегаполисы значительно уступили свои позиции из-за последствий жестких ограничений. Окленд поднялся на первое место, поскольку власти успешно сдерживали распространение COVID-19, позволяя городу оставаться открытым, что и обеспечило высокие оценки”, — уточнили авторы рейтинга.

Последние места в рейтинге заняли Дакка (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).

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Delfi Turgid

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