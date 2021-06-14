Новая Зеландия ждет: Названы лучшие в мире города для жизни в 2021 году

Ежегодно аналитический отдел британского журнала The Economist Economist Intelligence Unit (EIU) составляет рейтинг лучших городов для жизни, сравнивая различные показатели.
При составлении рейтинга эксперты оценивают уровень качества жизни в городах мира по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.
В этом году ТОП-10 городов для жизни выглядит следующим образом:
- Окленд (Новая Зеландия)
- Осака (Япония)
- Аделаида (Австралия)
- Веллингтон (Новая Зеландия)
- Токио (Япония)
- Перт (Австралия)
- Цюрих (Швейцария)
- Женева (Швейцария)
- Мельбурн (Австралия)
- Брисбен (Австралия)
“Восемь городов Азиатско-Тихоокеанского региона попали в первую десятку, тогда как европейские и канадские мегаполисы значительно уступили свои позиции из-за последствий жестких ограничений. Окленд поднялся на первое место, поскольку власти успешно сдерживали распространение COVID-19, позволяя городу оставаться открытым, что и обеспечило высокие оценки”, — уточнили авторы рейтинга.
Последние места в рейтинге заняли Дакка (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).