Новая Зеландия ждет: Названы лучшие в мире города для жизни в 2021 году

Ежегодно аналитический отдел британского журнала The Economist Economist Intelligence Unit (EIU) составляет рейтинг лучших городов для жизни, сравнивая различные показатели.

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При составлении рейтинга эксперты оценивают уровень качества жизни в городах мира по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.

В этом году ТОП-10 городов для жизни выглядит следующим образом:

Окленд (Новая Зеландия) Осака (Япония) Аделаида (Австралия) Веллингтон (Новая Зеландия) Токио (Япония) Перт (Австралия) Цюрих (Швейцария) Женева (Швейцария) Мельбурн (Австралия) Брисбен (Австралия)

“Восемь городов Азиатско-Тихоокеанского региона попали в первую десятку, тогда как европейские и канадские мегаполисы значительно уступили свои позиции из-за последствий жестких ограничений. Окленд поднялся на первое место, поскольку власти успешно сдерживали распространение COVID-19, позволяя городу оставаться открытым, что и обеспечило высокие оценки”, — уточнили авторы рейтинга.

Последние места в рейтинге заняли Дакка (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).