Новое развлечение в Вильнюсе для любителей экстрима: прогулка на высоте 170 метров
Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Самое высокое здание в Литве – Вильнюсская телебашня – предлагает новое развлечение для любителей экстрима – прогулку по краю террасы на высоте 170 метров. Стоимость такой прогулки 52 евро, пишет rus.delfi.lt.

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Желающих прогуляться по такой террасе ждут профессиональные инструкторы. На посетителей надевают специальные ремни безопасности, их инструктируют, объясняют правила поведения.

Посетителей с помощью специального троса пристегивают к конструкции, которая позволяет им гулять по террасе, обойти круг вокруг телебашни, посидеть на краю. Однако трос, обеспечивающий безопасность, не слишком длинный. Самостоятельно клиент не может отстегнуть такой трос и снять защиту. Кроме того, каждую группу сопровождает инструктор, который следит за поведением клиентов. Из соображений безопасности телефоном пользоваться запрещается – фотографии могут сделать друзья "гуляющих" со специальной зоны террасы.

Ремни безопасности и тросы произведены французской компанией Petzl, которая специализируется на разработке и производстве оборудования для профессиональных верхолазов, спелеологов и альпинистов с 1970 года.

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