Новогодние традиции: Когда ставят елку в разных странах мира?

Когда уже можно ставить елку дома? В Сингапуре это сделали еще 16 ноября, а во многих странах считается, что елку пора ставить только 1 декабря. Мы нашли как минимум три повода нарядить елку за месяц до Нового года. И несколько традиций, которые поощряют не убирать декор аж до конца января, рассказывает портал Houzz.ru.

Япония



Середина ноября — 26 декабря

"Непосредственно внутри дома елку в Японии наряжать не принято. Празднование Рождества и все традиции, с ним связанные, здесь исключительно "коммерческие": витрины магазинов, убранство улиц. Объясняется это прежде всего тем, что число католиков в стране невелико. Но крупные сетевые бренды здесь присутствуют и приносят "дух Рождества" с собой. Обычно смена декораций и рождественские витрины появляются сразу после Хэллоуина (в последние годы празднуется в Японии широко). А 26 декабря витрины уже меняют на новогодние", — рассказывает редактор Houzz Япония Мамико Накано.