Новые рестораны "Мишлен" в Эстонии: что там можно попробовать и по какой цене?

Ресторанный справочник гид "Мишлен" наконец пришел в Эстонию и теперь у наших северных соседей есть целых два мишленовских ресторана. За выдающуюся кухню одну звезду "Мишлен" получили рестораны 180° by Matthias Diether и Noa Chef Hall. Что же там подают и самое главное - какова цена вопроса?
180° by Matthias Diether расположен в популярном квартале Ноблесснер в Пыхья-Таллинне. Ресторан открыл опытный шеф-повар из Германии Маттиас Дитер, пишет Turist.ee. В его названии обыгран 180-градусный обзор, обеспечиваемый U-образной открытой кухней заведения.
"Амбициозные, эффектно оформленные блюда являются фирменным знаком опытного шефа из Германии Маттиаса Дитера. В его современных творениях заключено множество контрастов, как вкусовых, так и текстурных, и огромное внимание уделяется деталям. Обслуживание – теплое, неравнодушное, способствующее созданию расслабленной обстановки", - указано в гиде "Мишлен".
В заведении есть две зоны: фойе с баром, где можно насладиться напитками и закусками, и, собственно, сам ресторан. В баре можно отведать такие необычные закуски, как томатный маршмеллоу с пармезаном, утка со свеклой, осьминог с мороженым из кимчи и тапиокой, пралине из утиной печени с лесными орехами.
В ресторане можно выбрать между дегустационным меню из четырех блюд "Вкусы 180 градусов" за 119 евро и дегустационным меню из шести блюд "Вдохновение Маттиаса" за 139 евро. Сырная тарелка обойдется в 39 евро. Оформление меню, правда, больше похоже на тест на IQ и не с первого раза понятно, что именно входит в меню из четырех блюд, а что - в меню из шести. Подсказка: маленькими черными квадратиками отмечено то, что вы получите, заказав меню из четырех блюд.
Итак, в меню из четырех блюд входят:
- краб с белой спаржей, огурцом и сыром Белпер Кнолле (твердый швейцарский сыр в форме маленьких шариков в обсыпке из черного перца)
- мясо ската с томатами и фисташками
- телятина с артишоком и черемшой
- десерт из рабарбара с бергамотом и цветами бузины
В меню из шести блюд кроме вышеперечисленного также входят:
- гороховое парфе с копченым угрем и сыром Эпуас (французский мягкий сыр из коровьего молока)
- рыба тюрбо с карри, лемонграсом и китайской капустой пак-чой
После шестого блюда вам подадут птифур - небольшое сдобное печенье или маленькое пирожное. В каждом меню также есть предесерт, чтобы освежить вкусовую палитру перед сладким. У меню также есть вариация "Вдохновение Маттиаса из сада", где включено больше свежей продукции. Дополнительно можно заказать сырную тарелку за 39 евро. Фотографии блюд можно посмотреть в социальных сетях ресторана.
К обоим меню можно также заказать напитки, цена которых варьируется от размера меню:
- выбор вина - 99 евро / 119 евро
- выбор вина премиум класса 199 евро / 239 евро
- безалкогольные коктейли 59 евро / 79 евро
NOA Chef's Hall расположен на выезде из Таллинна в направлении Виймси и находится в том же здании, где и ресторан NOA, известный своим живописным видом на море и яркие закаты. На сайте ресторана даже каждый день указано время, когда будет заходить солнце и даже отмечено, сколько часов осталось до заката.
В NOA Chef's Hall можно начать вечер с аперитива, который подается в лаунже, откуда уже открывается роскошный вид на море. Но это еще не все, чем можно насладиться в ресторане, ведь в его центре находится открытая для обозрения кухня, в которой эффектно используется открытый огонь.
"Находящиеся на первом плане роскошные ингредиенты доставляются со всего мира, чтобы обеспечить все самое лучшее, будь то морские гребешки из Норвегии или лобстеры из Канады; свою роль также играет свежесобранная и консервированная местная продукция. Креативное меню из семи сложносочиненных, очень оригинальных блюд, наполненных дополнительными оттенками вкуса и консистенции, поддерживает интерес клиентов от начала и до конца. Присутствует также элемент театра: блюда доставляются к столу шеф-поварами, которые описывают каждое блюдо в подробностях", - вот что написано в мишленовском гиде о ресторане.
NOA Chef's Hall предлагает только один вариант дегустационного меню, которое стоит 150 евро и соcтоит из семи блюд. Перед подачей вы получите тарталетку с угрём, а позже десерт: орех и карамель, тарталетку с маракуйей, мороженное из картофеля и каштановый мёд.
В основное меню входят:
- хлеб с маслом пармезаном и баклажанной икрой
- гребешок в стиле "фламбаду" (опаленный горящим говяжьим жиром для получения легкой дымной горчинки) с редькой и винегретом
- "огненный лук-порей с вяленым лосем, голландским соусом и лимонным маслом
- лобстер с соусом, корнем петрушки и спаржей
- шампонель с юзу, красным апельсином и сусальным золотом
- трюфельный перепел с горохом, шкварками и соусом жу
- брюле с икрой осетра и лемонграссом
- орех и карамель I тарталетка с маракуйей I мороженное из картофеля и каштановый мёд
Кроме того, лучший сомелье Эстонии, по версии "Мишлен", работает именно в NOA Chef's Hall. Награду в номинации "Сомелье" присудили сомелье именно этого ресторана - Роберту Пылду. "Его сочетания блюд и вин составлены с умом, а дружелюбие, чувство юмора и простота этого большого профессионала помогают гостям расслабиться", - пишет "Мишлен" о Пылде. Подборка вина от сомелье ресторана обойдется в 110 евро, а подборка более дорогого вина - 210 евро.
Стоит отметить, что меню в обоих ресторанах меняются в зависимости от сезона, поэтому если вас привлекло что-то из вышеперечисленного, то стоит поспешить в рестораны в ближайшее время.