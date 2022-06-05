Новые рестораны "Мишлен" в Эстонии: что там можно попробовать и по какой цене?

Ресторанный справочник гид "Мишлен" наконец пришел в Эстонию и теперь у наших северных соседей есть целых два мишленовских ресторана. За выдающуюся кухню одну звезду "Мишлен" получили рестораны 180° by Matthias Diether и Noa Chef Hall. Что же там подают и самое главное - какова цена вопроса?

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180° by Matthias Diether расположен в популярном квартале Ноблесснер в Пыхья-Таллинне. Ресторан открыл опытный шеф-повар из Германии Маттиас Дитер, пишет Turist.ee. В его названии обыгран 180-градусный обзор, обеспечиваемый U-образной открытой кухней заведения.



"Амбициозные, эффектно оформленные блюда являются фирменным знаком опытного шефа из Германии Маттиаса Дитера. В его современных творениях заключено множество контрастов, как вкусовых, так и текстурных, и огромное внимание уделяется деталям. Обслуживание – теплое, неравнодушное, способствующее созданию расслабленной обстановки", - указано в гиде "Мишлен".

В заведении есть две зоны: фойе с баром, где можно насладиться напитками и закусками, и, собственно, сам ресторан. В баре можно отведать такие необычные закуски, как томатный маршмеллоу с пармезаном, утка со свеклой, осьминог с мороженым из кимчи и тапиокой, пралине из утиной печени с лесными орехами.



В ресторане можно выбрать между дегустационным меню из четырех блюд "Вкусы 180 градусов" за 119 евро и дегустационным меню из шести блюд "Вдохновение Маттиаса" за 139 евро. Сырная тарелка обойдется в 39 евро. Оформление меню, правда, больше похоже на тест на IQ и не с первого раза понятно, что именно входит в меню из четырех блюд, а что - в меню из шести. Подсказка: маленькими черными квадратиками отмечено то, что вы получите, заказав меню из четырех блюд.

Итак, в меню из четырех блюд входят:

краб с белой спаржей, огурцом и сыром Белпер Кнолле (твердый швейцарский сыр в форме маленьких шариков в обсыпке из черного перца)

мясо ската с томатами и фисташками

телятина с артишоком и черемшой

десерт из рабарбара с бергамотом и цветами бузины



В меню из шести блюд кроме вышеперечисленного также входят:

гороховое парфе с копченым угрем и сыром Эпуас (французский мягкий сыр из коровьего молока)

рыба тюрбо с карри, лемонграсом и китайской капустой пак-чой



После шестого блюда вам подадут птифур - небольшое сдобное печенье или маленькое пирожное. В каждом меню также есть предесерт, чтобы освежить вкусовую палитру перед сладким. У меню также есть вариация "Вдохновение Маттиаса из сада", где включено больше свежей продукции. Дополнительно можно заказать сырную тарелку за 39 евро. Фотографии блюд можно посмотреть в социальных сетях ресторана.

К обоим меню можно также заказать напитки, цена которых варьируется от размера меню:

выбор вина - 99 евро / 119 евро

выбор вина премиум класса 199 евро / 239 евро

безалкогольные коктейли 59 евро / 79 евро

NOA Chef's Hall расположен на выезде из Таллинна в направлении Виймси и находится в том же здании, где и ресторан NOA, известный своим живописным видом на море и яркие закаты. На сайте ресторана даже каждый день указано время, когда будет заходить солнце и даже отмечено, сколько часов осталось до заката.

В NOA Chef's Hall можно начать вечер с аперитива, который подается в лаунже, откуда уже открывается роскошный вид на море. Но это еще не все, чем можно насладиться в ресторане, ведь в его центре находится открытая для обозрения кухня, в которой эффектно используется открытый огонь.

"Находящиеся на первом плане роскошные ингредиенты доставляются со всего мира, чтобы обеспечить все самое лучшее, будь то морские гребешки из Норвегии или лобстеры из Канады; свою роль также играет свежесобранная и консервированная местная продукция. Креативное меню из семи сложносочиненных, очень оригинальных блюд, наполненных дополнительными оттенками вкуса и консистенции, поддерживает интерес клиентов от начала и до конца. Присутствует также элемент театра: блюда доставляются к столу шеф-поварами, которые описывают каждое блюдо в подробностях", - вот что написано в мишленовском гиде о ресторане.

NOA Chef's Hall предлагает только один вариант дегустационного меню, которое стоит 150 евро и соcтоит из семи блюд. Перед подачей вы получите тарталетку с угрём, а позже десерт: орех и карамель, тарталетку с маракуйей, мороженное из картофеля и каштановый мёд.

В основное меню входят:

хлеб с маслом пармезаном и баклажанной икрой

гребешок в стиле "фламбаду" (опаленный горящим говяжьим жиром для получения легкой дымной горчинки) с редькой и винегретом

"огненный лук-порей с вяленым лосем, голландским соусом и лимонным маслом

лобстер с соусом, корнем петрушки и спаржей

шампонель с юзу, красным апельсином и сусальным золотом

трюфельный перепел с горохом, шкварками и соусом жу

брюле с икрой осетра и лемонграссом

орех и карамель I тарталетка с маракуйей I мороженное из картофеля и каштановый мёд

Кроме того, лучший сомелье Эстонии, по версии "Мишлен", работает именно в NOA Chef's Hall. Награду в номинации "Сомелье" присудили сомелье именно этого ресторана - Роберту Пылду. "Его сочетания блюд и вин составлены с умом, а дружелюбие, чувство юмора и простота этого большого профессионала помогают гостям расслабиться", - пишет "Мишлен" о Пылде. Подборка вина от сомелье ресторана обойдется в 110 евро, а подборка более дорогого вина - 210 евро.

Стоит отметить, что меню в обоих ресторанах меняются в зависимости от сезона, поэтому если вас привлекло что-то из вышеперечисленного, то стоит поспешить в рестораны в ближайшее время.