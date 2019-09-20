Новый китайский мега-аэропорт стоимостью 11,5 миллиардов готов к открытию

В Китае все готово к открытию нового международного аэропорта "Пекин Дасин". Его терминал достигает размера 97 футбольных полей. Об этом пишет портал turizm.ru со ссылкой на CNN Travel.

Мега-аэропорт "Дасин", который китайские СМИ прозвали "морской звездой" за его дизайн, примет первый международный коммерческий рейс сегодня, 20 сентября. Как отмечают местные власти, воздушная гавань положит начало новой эре авиапутешествий через столицу Китая.

В настоящее время в Пекине на полную мощность работает международный аэропорт Шоуду. Проблема в том, что авиакомпании больше не могут увеличивать количество рейсов с удобными слотами. В 2018 году через три его терминала прошли более 100 миллионов пассажиров, что сделало Шоуду вторым аэропортом в мире, преодолевшим такой рубеж. Согласно прогнозам, к 2022 году Китай станет крупнейшим в мире рынком авиаперевозок. И это — во многом благодаря запуску нового пекинского аэропорта.

"Дасин" стоимостью 11,5 миллиардов долларов имеет четыре взлетно-посадочных полосы и терминал площадью 97 футбольных полей. Обслуживать пассажиров в терминале будут роботы, которые могут предоставлять всю информацию о рейсах и о логистике воздушной гавани. К 2025 году мега-аэропорт планирует ежегодно принимать порядка 72 миллионов пассажиров и 2 миллиона тонн грузов. В будущем предусмотрено строительство еще трех взлетно-посадочных полос, которые позволят хабу достичь годового пассажиропотока в 100 миллионов человек.

Тем не менее, не всё в новом аэропорту так радужно, как могло показаться. Скептики называют одну важную проблему для пассажиров — местонахождение "Дасин".

Новый аэропорт разместился примерно в 50 километрах от центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. Добраться в город будет не так просто, памятуя о большом количестве пробок в китайской столице. Власти заверяют, что проблема в скором будущем будет решена. Сообщается, что аэропорт станет интегрированным транспортным узлом, куда планируется пустить высокоскоростные поезда из центра города, а также организовать междугороднее сообщение. Железнодорожный транспорт будет останавливаться непосредственно под зданием аэропорта.