Уже в следующем году велосипедисты смогут проехать по новому маршруту через восемь балканских стран. Его общая протяженность – около 2000 км.

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Веломаршрут Trans Dinarica будет проходить через места удивительной красоты: густые леса, скалистые горы, живописные побережья и национальные парки. Дорога соединит восемь стран: Черногорию, Словению, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Албанию и Косово, сообщает портал 34travel.me.

На маршруте велосипедистам будет доступна подробная навигационная информация, которая позволит планировать каждый этап пути: там будут описаны все культурные объекты, национальные парки, отели, рестораны, лучшие места для остановки и многое другое. Это будет первый ресурс такого рода для велосипедистов, которые хотят открыть для себя Западные Балканы.

По словам одного из создателей маршрута, трасса не будет проходить через большие города, а главной целью проекта станет продвижение устойчивого туризма в регионе.

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