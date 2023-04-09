Обернуться за день: Новый высокоскоростной поезд свяжет Рим с древним городом Помпеи

Путешественники, приезжающие в столицу Италии, скоро смогут посетить древний город Помпеи за один день. Итальянское правительство объявило, что добавит новый скоростной поезд, который будет курсировать из Рима в расположенные недалеко от Неаполя Помпеи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министр культуры Дженнаро Санджулиано заявил, что проект стоимостью 35 миллионов евро позволит посетителям гораздо быстрее и проще добраться до достопримечательности.

Железнодорожный маршрут будет также соединен с римским аэропортом Фьюмичино, куда прибывает большинство международных рейсов, пишет Euronews.

Как добраться из Рима в Помпеи?

Существующий маршрут из столицы Италии в Помпеи длинный и несколько сложный. Чтобы добраться на поезде, вам нужно сначала доехать до Неаполя, где вы пересядете на извилистый, но живописный региональный маршрут под названием Circumvesuviana.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Поездка включает в себя остановки в нескольких небольших городках вокруг Неаполитанского залива, после чего поезд прибывает на станцию в Помпеях Scavi-Villa dei Misteri – примерно через два часа.

Новый высокоскоростной поезд из Рима в Помпеи

Новый высокоскоростной поезд обеспечит прямое сообщение между Римом и Помпеями и позволит избежать части прибрежного маршрута Circumvesuviana. По данным министерства культуры Италии, маршрут станет частью существующей железнодорожной линии, которая соединяет Рим с Неаполем и Салерно. Планируется добавить новую остановку на линии у археологического комплекса Помпей.

"Мы будем возить туристов прямо из Рима в Помпеи", - сказал Санджулиано в эфире телевизионного ток-шоу в начале этой недели. По словам министра, эта инициатива расширит доступ к культурному наследию и даст толчок в развитии туризма.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Проект предусматривает строительство новой железнодорожной станции и транспортного узла рядом с древним городом, который был погребен под пеплом в результате извержения вулкана в 70 году нашей эры.

Через транспортный узел путешественники смогут добраться и до близлежащих археологических памятников, включая Эрколано и Стабии.

Когда начнет курсировать поезд Рим-Помпеи?

Строительство нового вокзала планируется начать в ближайшее время, хотя точная дата пока не названа. По данным министерства культуры Италии, он будет открыт к началу 2024 года. Новый маршрут является частью проекта "Великие Помпеи", основанного в 2012 году и финансируемого ЕС.

Как новый маршрут повлияет на количество туристов в Помпеях?

По прогнозам итальянской газеты Il Mattino, скоростное сообщение со столицей может привести к удвоению числа посетителей древнего города с 20 000 до 40 000 человек в день. Это может стать благом для местных туристических операторов и владельцев отелей, но также вызывает опасения по поводу переполненности хрупкого археологического комплекса.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В конце 2021 года власти Помпеи ввели автобусное сообщение, которое связывает Помпеи с близлежащими археологическими памятниками. Цель Artebus – побудить посетителей расширить свои маршруты, чтобы не перегружать Помпеи. В 2022 году древний город посетили почти три миллиона человек.