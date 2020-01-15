Облако дыма и пепла из Австралии отправилось гулять по всему миру. Чем это грозит?

Несмотря на долгожданные дожди, пожары в Австралии продолжают полыхать. Специалисты НАСА в один голос заявляют, что массивное огненное пламя может оказать глобальное воздействие на весь земной шар. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Travel and Leisure.

По словам экспертов, дым от пожаров поначалу устремился в сторону Новой Зеландии. Он изменил цвет местных ледников и заполонил небо пеплом. А теперь это гигантское облако переместилось в Южную Америку, закрыв собой солнце. В итоге, это облако совершит полный облет земного шара и снова вернется в Австралию. Ученые отмечают, что дым и пепел начали влиять на атмосферные условия, в том числе на формирование кучевых облаков с грозами и дождями.

Согласно последней сводке, пожары пока не ослабевают. Огонь сжег более 3 млн гектар земли, стал причиной гибели не менее 28 человек и 1 млрд животных, а также разрушил тысячи домов. Выгоревшие территории превосходят по площади Данию и Бельгию вместе взятые. При этом, представители туриндустрии настаивают, что туристы не нужно отменять своих планов посетить Австралию. Они просят поддержать их и вместо отмены поездки просто изменить маршрут путешествия.

На данный момент все международные аэропорты Австралии работают в обычном режиме. Пожары не повлияли на такие популярные направления, как Брисбен, Голд-Кост, Перт, Улуру, Алис-Спрингс, Большой Барьерный риф, Аделаида и Тасмания. В Сиднее обстановка также не является критической, хотя буквально недавно дым от пожаров вызвал срабатывание сигнализации почти во всех офисных зданиях. Хуже всего дела обстоят в Мельбурне, так как воздух в города сильно загрязнен продуктами горения.