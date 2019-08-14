Обломки империи. Что осталось от СССР в постсоветских странах

Советская архитектура нравится не всем. Но некоторые проекты времен СССР опережали свою эпоху и даже спустя несколько десятков лет смотрятся как инопланетные постройки из фантастических романов. Футуристичные здания гостиниц, дворцов и крематориев в странах СНГ и на Кубе — в подборке портала "Дом.Lenta.ru".

Посольство России, Гавана

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Строительство посольства на Кубе завершилось в 1987 году. После распада СССР там располагается российская дипмиссия. Местные жители считают, что здание похоже на меч или шприц.