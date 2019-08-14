Обломки империи. Что осталось от СССР в постсоветских странах

Советская архитектура нравится не всем. Но некоторые проекты времен СССР опережали свою эпоху и даже спустя несколько десятков лет смотрятся как инопланетные постройки из фантастических романов. Футуристичные здания гостиниц, дворцов и крематориев в странах СНГ и на Кубе — в подборке портала "Дом.Lenta.ru".
Посольство России, Гавана
Строительство посольства на Кубе завершилось в 1987 году. После распада СССР там располагается российская дипмиссия. Местные жители считают, что здание похоже на меч или шприц.
- 1. Кишиневский государственный цирк
- 2. Кафе «Жемчужина», Баку
- 3. Пансионат «Дружба», Ялта
- 4. Здание Министерства автомобильных дорог, Тбилиси
- 5. Выставочный комплекс «Белэкспо», Минск
- 6. Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна, Ереван
- 7. Историко-этнографический музей на горе Сулайман-Тоо, Ош
- 8. Крематорий на Байковом кладбище, Киев
- 9. Дворец торжественных обрядов, Тбилиси
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