Обойдемся без столиц! Топ-9 европейских городов, которые окажутся лучше Лондона, Парижа и Берлина

Городской отдых может быть таким же освежающим, как и отдых на курорте, но европейские столицы не всегда являются лучшим вариантом для отдыха без стресса. Лондон, Париж и Рим славятся толпами туристов и высокими ценами. Если вы хотите избежать и того и другого, то стоит присмотреться к не самым известным европейским городам. Euronews выбрал девять наполненных яркой культурой, едой и ночной жизнью городов, которые предлагают все преимущества городского отдыха при меньшем скоплении людей и более низких ценах.

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9. Познань, Польша



Зачем ехать? За красочной архитектурой и подземными рейвами

Познань – один из самых недооцененных городов Польши. В нем есть что-то для каждого: от разноцветных домов живописного старого города до техно-рейвов, проводимых в подпольных клубах.

После посещения исторического собора, расположенного на острове в развилке реки Варта, вы сможете узнать о его истории в интерактивном центре наследия Brama Poznania. Обязательно попробуйте фирменную великопольскую кухню без картошки в которой не обойтись.

8. Мюнхен, Германия



Зачем ехать? За пешими прогулками, ездой на велосипеде и речным серфингом

Главный город Баварии – Мюнхен – идеальное место для тех, кто не очень любит города.

Город хорошо приспособлен для езды на городском велосипеде, а близлежащие горы идеально подходят для любителей пеших прогулок. Вы даже можете заняться серфингом в реке Изар – упражнение, которое пригодится вам после того, как вы попробуете местную выпечку и пиво.

Конечно, ежегодный Октоберфест – самое оживленное время года в городе, но Мюнхен идеально подходит и для спокойного отдыха. Иногда его называют Millionendorf (деревня на миллион человек) из-за того, что в городе царит тихая и спокойная атмосфера, где все знают своих соседей.

7. Корк, Ирландия



Зачем ехать? За наблюдениями за звездами и виски

Второй город Ирландии занимает центральное место в одноименном зеленом графстве.

Уделите время отдыху в спокойном Фицджеральд-парке или понаблюдайте за звездами в обсерватории замка Блэкрок. Любители виски получат удовольствие от знакомства с Jameson и "вискикурней" Rebel City Distillery, а любителям культуры стоит заглянуть в Оперный театр Корка и художественную галерею Кроуфорда.

6. Гданьск, Польша



Зачем ехать? За молочными барами и рыночными площадями

Этот портовый город украшает балтийское побережье Польши и может похвастаться одним из самых красивых городских архитектурных ансамблей в стране с множеством церквей и рыночных площадей. Так почему бы не отправиться в Гданьск для того, чтобы отведать традиционной еды в одном из гданьских "молочных баров" и полюбоваться яркими зданиями города, прогуливаясь по красивой набережной?

А если надоест, то вы всегда успеете сесть на городскую электричку и добраться до Сопота или Гдыни – двух других, не менее оригинальных частей большой городской агломерации под названием Труймясто.

5. Лион, Франция



Зачем ехать? За хорошей едой и вином

Украшенный муралами и множеством красивых зданий Лион является обязательным для посещения городом.

Расположенный в месте слияния рек Рона и Сона, этот город является родиной современного кинематографа и оплотом французской кулинарии одновременно. Ведь именно в Лионе родились братья Люмьер и "папа" французской кухни Поль Бокюз.

Хотя Лион является самостоятельной достопримечательностью, он также считается идеальным местом для знакомства с национальными парками и виноградниками региона Овернь-Рона-Альпы во Франции.

4. Лейпциг, Германия



Зачем ехать? За искусством и культурой

Одна из жемчужин восточной Германии – Лейпциг – был центром культуры еще со времен Средневековья. Сегодня город может похвастаться Музеем изобразительных искусств и Форумом современной истории, которые привлекают взыскательных любителей культуры. Столь же требовательные любители вечеринок захотят познакомиться с легендарной техно-сценой Лейпцига, которая соперничает с берлинской.

Обязательно посетите бывший район Линденау, где раньше производилась одежда и где полуразрушенные склады превратились в арт-пространства.

3. Порту, Португалия



Зачем ехать? За наследием, ночной жизнью и паштел-де-ната

Расположенный на берегу Атлантического океана, Порту является родиной портвейна. Его яркая ночная жизнь и средневековый район Рибейра, внесенный в список ЮНЕСКО, привлекают в город туристов всех возрастов.

Экскурсионный круиз по реке Дуэро – идеальный способ полюбоваться прекрасным португальским закатом. Не упустите возможность попробовать фирменное блюдо Pasteis de Natas.

2. Глазго, Шотландия



Зачем ехать? За уличным искусством и культурой

Этот не самый теплый в плане климата город в Великобритании всегда готов согреть вам своим шотландским гостеприимством. Бывший промышленный центр, Глазго сегодня является центром культурным – местом, где расположились Шотландская опера и Шотландский балет.

Любителям виски стоит посетить винокурню Clydeside Distillery, поклонникам футбола понравится Музей шотландского футбола, а все остальные смогут насладиться великолепными произведениями искусства, представленными на тропе муралов Глазго.

1. Манчестер, Англия



Зачем ехать? За переоборудованными складами, театром и ночной жизнью

В Манчестере, который иногда называют северной столицей Великобритании, есть культура, ночная жизнь и еда на любой вкус. Это поистине город на все времена года (потому что погода здесь одинаково плохая круглый год).

Манчестер, как никто другой, сохранил свое промышленное наследие, и по всему городу можно увидеть викторианские склады и каналы.

Насладитесь яркой театральной жизнью города в театре Lowry или Royal Exchange. Посетите Музей науки и промышленности или Музей истории народа, чтобы узнать о политическом и промышленном прошлом города. Затем проведите ночь на вечеринке в историческом гей-квартале Манчестера.