Обратный билет не нужен: 6 мест, куда дорого добираться, но дешево отдыхать

Далеко не все экзотические страны дорогие для проживания, скорее, наоборот — значительная их часть весьма дешева. Только ехать далеко и долго. И дорого, увы. Вот шесть примеров интересных для туристов стран, в которые дорого добираться, но где дешево отдыхать.
1. Таиланд
Юго-восточная Азия вообще не самое дешевое направление, но если некоторые страны, например, Гонконг, еще и удивительно дороги для жизни, то Таиланд — не менее удивительно дешевая страна. В особенности это относится к региону и городу Чиангмай. Он находится всего лишь на расстоянии ночной поездки на поезде из Бангкока, а еда и жилье там самые дешевые в стране.
TagsИндия Летний отпуск Никарагуа Португалия Таиланд
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.