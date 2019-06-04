Обратный билет не нужен: 6 мест, куда дорого добираться, но дешево отдыхать

Юго-восточная Азия вообще не самое дешевое направление, но если некоторые страны, например, Гонконг, еще и удивительно дороги для жизни, то Таиланд — не менее удивительно дешевая страна. В особенности это относится к региону и городу Чиангмай. Он находится всего лишь на расстоянии ночной поездки на поезде из Бангкока, а еда и жилье там самые дешевые в стране.