Общественный транспорт в Стамбуле станет круглосуточным

В ночь на 30 августа несколько самых популярных маршрутов общественного транспорта в Стамбуле перешли на круглосуточный режим работы, пишет портал 34travel.me.

Без перерывов будут функционировать 6 линий метро (M1A Yenikapi - аэропорт Ататюрка, M1b Yenikapi - Kirazli, M2 Yenikapi - Таксим Haciosman, M4 Kadıköy - Tavşantepe, M5 Üsküdar - Çekmeköy, M6 Levent - Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüste) и 24 автобусных маршрута.

Тариф на проезд ночью будет в два раза выше, чем дневной, за исключением выходных и национальных праздников: это новогодняя ночь, 23 апреля, 19 мая, 30 августа, 29 октября.

Нововведение инициировал новый мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Ожидается, что 24-часовой режим улучшит ситуацию с пробками на 30 %. В дальнейшем к утвержденным круглосуточным маршрутам добавятся новые.

Стамбул станет восьмым городом в мире, где ключевые маршруты общественного транспорта работают 24/7, наряду с Нью-Йорком, Миннеаполисом, Филадельфией, Чикаго, Сиднеем, Токио и Копенгагеном.