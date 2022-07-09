Очень странные и необычные: ТОП-17 домиков для отдыха в Эстонии, о которых стоит знать
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Зачем бронировать комнату в безликом отеле, если можно устроить настоящее приключение? В Эстонии найдется множество мест, пригодных не только для того, чтобы провести ночь.

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Поселитесь в пузыре под звездами, в огромной бочке или на традиционной мельнице. За чашкой утреннего кофе полюбуйтесь на карьер Румму, утесы Сааремаа или бескрайнее Чудское озеро. Проведите летнюю ночь под звездами и грейтесь зимой у очага. Вас ждут сауна, домашние завтраки и много приятных возможностей по цене не выше чем за обычную комнату (начиная от 10 евро). Устройте себе незабываемый отдых!

Ветряная мельница Охессааре

Романтический символ Сааремаа – мельница-столбовка, которая возвышается на полуострове Сырве, в непосредственной близости от обрыва Охессааре. Это место, где пляж омывают спокойные волны, а солнце светит 2200 часов в год. Проведите ночь в этом неповторимом и восхитительном месте. Этот опыт запомниться вам надолго! В корзинке с завтраком вы найдете все необходимое, чтобы начать день в бодром расположении духа – вкусную выпечку, кофе и свежевыжатый сок.

Домик ÖÖD Hötels Rooslepa

ÖÖD Hötels Rooslepa находится в диком лесу Западной Эстонии, куда люди могут сбежать в поисках приватности, тихих пляжей и роскошной природы. Деревня Роослепа (эст. Rooslepa) знаменита красивейшими эстонскими пляжами, и там незабываемые закаты солнца. Роослепа является одним из самых популярных в Эстонии мест для занятия серфингом, а тамошний густой лес полон прекрасных туристических троп. В вашем распоряжении там будут маленький кухонный уголок, большая кровать, уютная обстановка, терраса и гриль. Автомобиль можно будет припарковать бесплатно. Это место, где уходят тяжелые мысли, можно отдохнуть от городского шума и провести запоминающуюся ночь либо в одиночестве, либо в обществе дорогого спутника.

Глэмпинг на винной мызе Алликукиви

Это возможность комфортного размещения в просторной палатке, которая напоминает скорее комнату и в которой имеется все, что необходимо для комфортного ночлега. В одной палатке имеются кровати, рассчитанные максимум на четверых человек. На территории оборудованы душевые. Вечерняя экскурсия по винной мызе с дегустацией под руководством хозяев и приятный завтрак на террасе мызы входят в стоимость ночлега. Любители природы могут посетить пещеры Алликукиви, болота Нигула, Толкузе или тропы Соомаа, а любители истории – усадьбу Алликукиви, мызы Вольвети и Вана-Кыпу.

Уникальный большой дом на плоту на реке Вигала

Уникальный дом на плоту, расположенный на реке Вигала — это идеальное место для чудесного рождественского праздника, активного учебного дня, интересного клиентского мероприятия, шикарного юбилея, незабываемой встречи или веселой вечеринки в сауне! В нашем доме вы сможете организовать незабываемые летние или зимние корпоративы! Зал для обучений и банкетов в доме на плоту вмещает до 40 человек. Из окон сауны открывается вид на окружающую природу. Прямо с банного полка вы можете прыгнуть в реку. На террасе дома есть возможности для приготовления еды на гриле. Кухня оборудована всем необходимым, чтобы приготовить вкусный обед, а при желании вы можете воспользоваться услугами нашей кейтеринговой службы. Дом на плоту ждет вас круглый год!

Старинная избушка Pähkli Ürgtareke

Если вы ищете что-то особенное, старинное и самобытное, то эта древняя баня-избушка является отличным выбором. Это лучшее место, чтобы отдохнуть и расслабиться на Хийумаа. Избушка построена из грубых бревен и имеет толстую крышу из дерна. В доме есть баня. Избушка Pähkli Ürgtareke подходит семьям с детьми. Дети могут отправиться побывать в сказке, а у родителей есть всё необходимое, чтобы приятно отдохнуть. В доме есть кухонный уголок, а на улице – место для костра. Во дворе хутора живут три чудесных альпаки.
NB! Чистый деревенский сухой туалет предоставит опыт жизни, как в старину.

Размещение в доме на дереве Sambliku

Вы когда-нибудь наблюдали рассвет, проснувшись на ветвях дерева? Sambliku предлагает поучаствовать в чем-то особенном, вернуться в детство, в котором вы лазали по ветвям деревьев, и сделать его реальностью. Размещение Sambliku предлагает приватный отдых для 2 человек. Многоярусный дом на дереве с высокими потолками и приятным уютным интерьером удивляет на каждом шагу. Это лучшее место для отдыха и наслаждения природой.

Дома Nina

Дома Nina находятся в спокойной рыбацкой деревне на берегу Чудского озера. Здесь предлагается простое размещение в соломенных домах, рассчитанных на 2-4 человек, которые находятся всего в 30 метрах от озера. В деревне можно остановиться как зимой, так и летом, хозяева организуют путешествия на байдарках по Чудскому озеру и другим местам, предлагают возможность понаблюдать за перелетными птицами, половить рыбу и предлагают провести время просто и весело. Нина — самая старая из деревень в районе Чудского озера – появилась во второй половине XVII века (деревня Нос). Данные о первых семьях рыбаков, поселившихся здесь, появились еще в 1582 году. Гостей здесь принимают с сентября 2006 года.

Кемпинги-бочки на воде в центре отдыха Paekalda

Центр отдыха Paekalda предлагает уникальную возможность размещения в кемпингах-бочках со стеклянной стеной на живописном карьерном озере Румму. В одном кемпинге есть три спальных места (идеально подходит для двух взрослых и одного ребенка), всего кемпингов 5. Одна из стен кемпинга изготовлена из стекла, благодаря которой у гостей возникает чувство, что они ночуют на природе. Через стеклянную стену открывается потрясающий вид на озеро и вечернюю зарю. Идеальное место ночевки для туристов, семей и любителей природы, которые ищут новых приключений.

Глэмпинг в деревне Охукотсу

Мы предлагаем интересное и комфортное размещение в палатках в немного необычных условиях – среди вековых деревьев, совсем рядом с табуном лошадей.В глэмпинговой палатке есть широкая двухместная кровать, много одеял, подушек и теплых простыней, два удобных кресла, приятное освещение и большая открытая терраса. Здесь можно готовить кофе и чай, имеется мобильный интернет, биотуалет и вода, чтобы можно было освежиться. Желающим мы можем предложить за дополнительную плату возможность искупаться в купальной бочке, покататься на лошадиной телеге или верхом на лошади. Приезжайте за новыми впечатлениями!

Дома отдыха смотровой башни Saxby

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A post shared by Aija Morica (@jaija)

Дома отдыха смотровой башни находятся на плитняковом западном побережье Вормси, находящемся под охраной. Акцент домов смещен на окружающую среду, отсюда открывается прекрасный вид как на море, так и на лес. Закат солнца можно наблюдать прямо из окон домиков отдыха! В банном домике могут расположиться четверо, а в доме отдыха – пятеро гостей. В обоих домах есть кухня со всеми удобствами и дровяная плита, во дворе есть газовый гриль со столом и стульями. В домах используется только солнечная энергия, и здания изготовлены из экологически чистых материалов. Минимальный срок аренды домов составляет 2 ночи по цене 500 евро.

Дом отдыха Torma

Дом отдыха Torma находится в Йыгевамаа, в поселке Торма, в бывшем доме для батраков, относившемся к мызному комплексу. Здесь у нас свежий воздух и чистая природа, приятное размещение, хорошая баня, и вообще это славное приватное место. Мы предлагаем на выбор комнаты разных размеров – как для одного человека, так и для нескольких человек или даже для семьи. Помимо размещения мы предлагаем возможность организации мероприятий с питанием.

Дом для отдыха Kenshó Unique Stay в гольф-центре Rae Golf

Домик Kenshó Unique Stay ждет вас для отдыха в магическом гольф-центре Rae Golf. Мы предлагаем особенный ночлег в функциональном домике, на строительство которого его авторов вдохновили японские традиции дзен и освобождение и который расположен посреди красивой природы Эстонии. В этом домике есть все, что необходимо для комфортного отдыха – начиная от необыкновенных видов на природу и дорожку для гольфа и заканчивая комфортной кроватью и горячей водой. В домике на ночлег могут разместиться до трех человек. Мы ждем в гости пары, которые хотят насладиться игрой в гольф и природой, и небольшие семьи. Приезжайте, чтобы расслабиться за пределами города и найти самих себя.

Размещение на хуторе Пылдотса

Хутор Пылдотса словно возвращает вас в старые добрые времена, когда вы приезжали в деревню к бабушке и дедушке. Хутор Пылдотса - это уютный эстонский сельский дом, а не туристический хутор гостиничного типа. Это настоящий эстонский хутор, где есть все необходимое: баня, пруд, место для разведения костра, много места и свободы. Здесь нет сеновала для ночлега, как это обычно бывало в сельском доме, но мы можем предложить размещение в небольшой избушке или под крышей бывшей конюшни. Приезжайте и посмотрите своими глазами!

Домик на плоту в Эмайыэ-Суурсоо

Самобытный домик на плоту посреди реки Калли вдали от цивилизации ждет вас! Домик на плоту подходит для настоящего отдыха на эстонской природе как рабочему коллективу, так и семье / компании друзей. В нем могут разместиться до 30 человек (имеются матрасы и подушки). В случае ночлега обязательно следует взять с собой спальный мешок, банное полотенце, одежду для плавания, еду и питьевую воду. Здесь есть электричество (от генератора), а на кухне стоит газовая плита. В домике на плоту есть баня и отдельная комната отдыха. Также здесь можно пользоваться каноэ и лодкой.

Домик гномика в деревне Хосби

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A post shared by Kadri (@khekk)

Вы мечтали об уединенном отдыхе на природе? Тогда Домик гномика в деревне Хосби – это подходящее для вас место. Домик гномика находится на острове Вормси, в деревушке Хосби, прямо у моря, среди сосен. В Домике гномика и в хижине в общей сложности шесть спальных мест, и здесь можно останавливаться с дружелюбными домашними животными. В летний сезон в цену включен также прокат велосипедов; это прекрасная возможность познакомиться с интересным островом Вормси. Хозяева расскажут вам содержательные легенды об острове, чтобы вам было проще с ним познакомиться. Расслабиться вы сможете в бане с дровяным отоплением (в Спа-центре гнома) и в гамаке. В знак приветствия мы угостим вас холодным шампанским!

Домики для отдыха Tiku

В домиках Tiku, расположенных в уникальной древней долине реки Ахья, вы сможете прекрасно отдохнуть на лоне чудесной природы. Комплекс с домиками для отдыха Tiku включает в себя домики для отдыха Kelder (в пер. "Погреб") и Ait (в пер. "Амбар"), место для установки палаток, бани и открытую площадку. Свежим воздухом и чарующей природой здесь можно наслаждаться круглый год. Зимой гости могут кататься на лыжах и коньках по тропам. Летом – отправиться на прогулку на лодке, искупаться или погулять по туристическим тропам; также можно взять напрокат водные велосипеды и степборды и арендовать баню на плоту. Начиная с 2021 года доступен для бронирования "Пузырь" – купольная палатка с удобствами, из которой открываются чудесные виды на природу.

Капитанский домик и корабельная баня

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A post shared by annika (@annikapalu)

В этой деревянной корабельной бане кажется, будто вышел в море на корабле. Это - идеальное место для проведения различных активных мероприятий - будь то день рождения, семинар или прекрасный вечер с друзьями. Вид прямо на море, за окном лебеди, бакланы, утки и прочие морские птицы - где еще Вы найдете такие впечатления? В корабельной бане можно насладиться парной баней с видом на острова Аэгна и Найссаар, а также живописный Таллинский залив. Посетите нас с семьёй или компанией. Есть возможность предварительного заказа питания, игр и морских прогулок. На банном полке одновременно помещается пять человек, но в Капитанском домике разместится и компания побольше. А местная сауна - любимое место клиентов.

Источник: Visit Estonia

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