Очень странные и необычные: ТОП-17 домиков для отдыха в Эстонии, о которых стоит знать

Зачем бронировать комнату в безликом отеле, если можно устроить настоящее приключение? В Эстонии найдется множество мест, пригодных не только для того, чтобы провести ночь.

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Поселитесь в пузыре под звездами, в огромной бочке или на традиционной мельнице. За чашкой утреннего кофе полюбуйтесь на карьер Румму, утесы Сааремаа или бескрайнее Чудское озеро. Проведите летнюю ночь под звездами и грейтесь зимой у очага. Вас ждут сауна, домашние завтраки и много приятных возможностей по цене не выше чем за обычную комнату (начиная от 10 евро). Устройте себе незабываемый отдых!

Ветряная мельница Охессааре

Романтический символ Сааремаа – мельница-столбовка, которая возвышается на полуострове Сырве, в непосредственной близости от обрыва Охессааре. Это место, где пляж омывают спокойные волны, а солнце светит 2200 часов в год. Проведите ночь в этом неповторимом и восхитительном месте. Этот опыт запомниться вам надолго! В корзинке с завтраком вы найдете все необходимое, чтобы начать день в бодром расположении духа – вкусную выпечку, кофе и свежевыжатый сок.

Домик ÖÖD Hötels Rooslepa

ÖÖD Hötels Rooslepa находится в диком лесу Западной Эстонии, куда люди могут сбежать в поисках приватности, тихих пляжей и роскошной природы. Деревня Роослепа (эст. Rooslepa) знаменита красивейшими эстонскими пляжами, и там незабываемые закаты солнца. Роослепа является одним из самых популярных в Эстонии мест для занятия серфингом, а тамошний густой лес полон прекрасных туристических троп. В вашем распоряжении там будут маленький кухонный уголок, большая кровать, уютная обстановка, терраса и гриль. Автомобиль можно будет припарковать бесплатно. Это место, где уходят тяжелые мысли, можно отдохнуть от городского шума и провести запоминающуюся ночь либо в одиночестве, либо в обществе дорогого спутника.

Глэмпинг на винной мызе Алликукиви

Это возможность комфортного размещения в просторной палатке, которая напоминает скорее комнату и в которой имеется все, что необходимо для комфортного ночлега. В одной палатке имеются кровати, рассчитанные максимум на четверых человек. На территории оборудованы душевые. Вечерняя экскурсия по винной мызе с дегустацией под руководством хозяев и приятный завтрак на террасе мызы входят в стоимость ночлега. Любители природы могут посетить пещеры Алликукиви, болота Нигула, Толкузе или тропы Соомаа, а любители истории – усадьбу Алликукиви, мызы Вольвети и Вана-Кыпу.

Уникальный большой дом на плоту на реке Вигала

Уникальный дом на плоту, расположенный на реке Вигала — это идеальное место для чудесного рождественского праздника, активного учебного дня, интересного клиентского мероприятия, шикарного юбилея, незабываемой встречи или веселой вечеринки в сауне! В нашем доме вы сможете организовать незабываемые летние или зимние корпоративы! Зал для обучений и банкетов в доме на плоту вмещает до 40 человек. Из окон сауны открывается вид на окружающую природу. Прямо с банного полка вы можете прыгнуть в реку. На террасе дома есть возможности для приготовления еды на гриле. Кухня оборудована всем необходимым, чтобы приготовить вкусный обед, а при желании вы можете воспользоваться услугами нашей кейтеринговой службы. Дом на плоту ждет вас круглый год!

Старинная избушка Pähkli Ürgtareke

Если вы ищете что-то особенное, старинное и самобытное, то эта древняя баня-избушка является отличным выбором. Это лучшее место, чтобы отдохнуть и расслабиться на Хийумаа. Избушка построена из грубых бревен и имеет толстую крышу из дерна. В доме есть баня. Избушка Pähkli Ürgtareke подходит семьям с детьми. Дети могут отправиться побывать в сказке, а у родителей есть всё необходимое, чтобы приятно отдохнуть. В доме есть кухонный уголок, а на улице – место для костра. Во дворе хутора живут три чудесных альпаки.

NB! Чистый деревенский сухой туалет предоставит опыт жизни, как в старину.

Размещение в доме на дереве Sambliku

Вы когда-нибудь наблюдали рассвет, проснувшись на ветвях дерева? Sambliku предлагает поучаствовать в чем-то особенном, вернуться в детство, в котором вы лазали по ветвям деревьев, и сделать его реальностью. Размещение Sambliku предлагает приватный отдых для 2 человек. Многоярусный дом на дереве с высокими потолками и приятным уютным интерьером удивляет на каждом шагу. Это лучшее место для отдыха и наслаждения природой.

Дома Nina

Дома Nina находятся в спокойной рыбацкой деревне на берегу Чудского озера. Здесь предлагается простое размещение в соломенных домах, рассчитанных на 2-4 человек, которые находятся всего в 30 метрах от озера. В деревне можно остановиться как зимой, так и летом, хозяева организуют путешествия на байдарках по Чудскому озеру и другим местам, предлагают возможность понаблюдать за перелетными птицами, половить рыбу и предлагают провести время просто и весело. Нина — самая старая из деревень в районе Чудского озера – появилась во второй половине XVII века (деревня Нос). Данные о первых семьях рыбаков, поселившихся здесь, появились еще в 1582 году. Гостей здесь принимают с сентября 2006 года.

Кемпинги-бочки на воде в центре отдыха Paekalda

Центр отдыха Paekalda предлагает уникальную возможность размещения в кемпингах-бочках со стеклянной стеной на живописном карьерном озере Румму. В одном кемпинге есть три спальных места (идеально подходит для двух взрослых и одного ребенка), всего кемпингов 5. Одна из стен кемпинга изготовлена из стекла, благодаря которой у гостей возникает чувство, что они ночуют на природе. Через стеклянную стену открывается потрясающий вид на озеро и вечернюю зарю. Идеальное место ночевки для туристов, семей и любителей природы, которые ищут новых приключений.

Глэмпинг в деревне Охукотсу

Мы предлагаем интересное и комфортное размещение в палатках в немного необычных условиях – среди вековых деревьев, совсем рядом с табуном лошадей.В глэмпинговой палатке есть широкая двухместная кровать, много одеял, подушек и теплых простыней, два удобных кресла, приятное освещение и большая открытая терраса. Здесь можно готовить кофе и чай, имеется мобильный интернет, биотуалет и вода, чтобы можно было освежиться. Желающим мы можем предложить за дополнительную плату возможность искупаться в купальной бочке, покататься на лошадиной телеге или верхом на лошади. Приезжайте за новыми впечатлениями!

Дома отдыха смотровой башни Saxby

Дома отдыха смотровой башни находятся на плитняковом западном побережье Вормси, находящемся под охраной. Акцент домов смещен на окружающую среду, отсюда открывается прекрасный вид как на море, так и на лес. Закат солнца можно наблюдать прямо из окон домиков отдыха! В банном домике могут расположиться четверо, а в доме отдыха – пятеро гостей. В обоих домах есть кухня со всеми удобствами и дровяная плита, во дворе есть газовый гриль со столом и стульями. В домах используется только солнечная энергия, и здания изготовлены из экологически чистых материалов. Минимальный срок аренды домов составляет 2 ночи по цене 500 евро.

Дом отдыха Torma

Дом отдыха Torma находится в Йыгевамаа, в поселке Торма, в бывшем доме для батраков, относившемся к мызному комплексу. Здесь у нас свежий воздух и чистая природа, приятное размещение, хорошая баня, и вообще это славное приватное место. Мы предлагаем на выбор комнаты разных размеров – как для одного человека, так и для нескольких человек или даже для семьи. Помимо размещения мы предлагаем возможность организации мероприятий с питанием.

Дом для отдыха Kenshó Unique Stay в гольф-центре Rae Golf

Домик Kenshó Unique Stay ждет вас для отдыха в магическом гольф-центре Rae Golf. Мы предлагаем особенный ночлег в функциональном домике, на строительство которого его авторов вдохновили японские традиции дзен и освобождение и который расположен посреди красивой природы Эстонии. В этом домике есть все, что необходимо для комфортного отдыха – начиная от необыкновенных видов на природу и дорожку для гольфа и заканчивая комфортной кроватью и горячей водой. В домике на ночлег могут разместиться до трех человек. Мы ждем в гости пары, которые хотят насладиться игрой в гольф и природой, и небольшие семьи. Приезжайте, чтобы расслабиться за пределами города и найти самих себя.

Размещение на хуторе Пылдотса

Хутор Пылдотса словно возвращает вас в старые добрые времена, когда вы приезжали в деревню к бабушке и дедушке. Хутор Пылдотса - это уютный эстонский сельский дом, а не туристический хутор гостиничного типа. Это настоящий эстонский хутор, где есть все необходимое: баня, пруд, место для разведения костра, много места и свободы. Здесь нет сеновала для ночлега, как это обычно бывало в сельском доме, но мы можем предложить размещение в небольшой избушке или под крышей бывшей конюшни. Приезжайте и посмотрите своими глазами!

Домик на плоту в Эмайыэ-Суурсоо

Самобытный домик на плоту посреди реки Калли вдали от цивилизации ждет вас! Домик на плоту подходит для настоящего отдыха на эстонской природе как рабочему коллективу, так и семье / компании друзей. В нем могут разместиться до 30 человек (имеются матрасы и подушки). В случае ночлега обязательно следует взять с собой спальный мешок, банное полотенце, одежду для плавания, еду и питьевую воду. Здесь есть электричество (от генератора), а на кухне стоит газовая плита. В домике на плоту есть баня и отдельная комната отдыха. Также здесь можно пользоваться каноэ и лодкой.

Домик гномика в деревне Хосби

Вы мечтали об уединенном отдыхе на природе? Тогда Домик гномика в деревне Хосби – это подходящее для вас место. Домик гномика находится на острове Вормси, в деревушке Хосби, прямо у моря, среди сосен. В Домике гномика и в хижине в общей сложности шесть спальных мест, и здесь можно останавливаться с дружелюбными домашними животными. В летний сезон в цену включен также прокат велосипедов; это прекрасная возможность познакомиться с интересным островом Вормси. Хозяева расскажут вам содержательные легенды об острове, чтобы вам было проще с ним познакомиться. Расслабиться вы сможете в бане с дровяным отоплением (в Спа-центре гнома) и в гамаке. В знак приветствия мы угостим вас холодным шампанским!

Домики для отдыха Tiku

В домиках Tiku, расположенных в уникальной древней долине реки Ахья, вы сможете прекрасно отдохнуть на лоне чудесной природы. Комплекс с домиками для отдыха Tiku включает в себя домики для отдыха Kelder (в пер. "Погреб") и Ait (в пер. "Амбар"), место для установки палаток, бани и открытую площадку. Свежим воздухом и чарующей природой здесь можно наслаждаться круглый год. Зимой гости могут кататься на лыжах и коньках по тропам. Летом – отправиться на прогулку на лодке, искупаться или погулять по туристическим тропам; также можно взять напрокат водные велосипеды и степборды и арендовать баню на плоту. Начиная с 2021 года доступен для бронирования "Пузырь" – купольная палатка с удобствами, из которой открываются чудесные виды на природу.

Капитанский домик и корабельная баня

В этой деревянной корабельной бане кажется, будто вышел в море на корабле. Это - идеальное место для проведения различных активных мероприятий - будь то день рождения, семинар или прекрасный вечер с друзьями. Вид прямо на море, за окном лебеди, бакланы, утки и прочие морские птицы - где еще Вы найдете такие впечатления? В корабельной бане можно насладиться парной баней с видом на острова Аэгна и Найссаар, а также живописный Таллинский залив. Посетите нас с семьёй или компанией. Есть возможность предварительного заказа питания, игр и морских прогулок. На банном полке одновременно помещается пять человек, но в Капитанском домике разместится и компания побольше. А местная сауна - любимое место клиентов.

Источник: Visit Estonia