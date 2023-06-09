Одним страхом меньше: Новое исследование утверждает, что вы можете плавать гораздо ближе к акулам, чем думаете

Если ваш самый большой страх, когда вы идете на пляж – это увидеть акулу, плывущую по направлению к вам, то новое исследование может изменить ваше мнение.

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Исследователи из лаборатории Shark Lab при Калифорнийском государственном университете использовали дроны для изучения молодых белых акул вдоль побережья Южной Калифорнии. Они хотели выяснить, насколько близко те подплывают к людям в воде.

Оказалось, что довольно близко. Почти на расстоянии укуса.

Тем не менее, это безопасно. По данным Shark Lab, ни на одном из 26 пляжей, обследованных в период с января 2019 года по март 2021 года, не было зарегистрировано ни одного случая укуса акулы.

Как часто акулы проплывали мимо людей?

Молодые белые акулы в основном кучковались в двух местах – на юге округа Санта-Барбара и в центральной части округа Сан-Диего – обнаружили исследователи в ходе примерно 1500 полетов беспилотников за два года. При этом взрослые белые акулы, как правило, одиночные животные.

В этих двух местах молодые акулы плавали рядом с людьми в 97% случаев (в те дни, когда велось наблюдение). Акулы часто плавали в пределах 45 метров от волноломов - ближе всего к серферам и любителям катания на SUP-досках.

Foto: AP/Scanpix/LETA

"При этом большую часть времени люди даже не подозревали о наличии рядом с ними акул, но мы могли легко увидеть их с воздуха", – объяснил Патрик Рекс, аспирант Калифорнийского университета, возглавлявший исследование.

Стоит ли беспокоиться о том, что акулы находятся так близко?

Исследователи подтвердили, что серферы, пловцы и акулы могут мирно сосуществовать, но "мы не ожидали увидеть столько встреч каждый день и ни одного случая укусов", рассказал Крис Лоу, профессор морской биологии и директор Shark Lab.

"Дело не только в акулах, но и в людях, – добавил он. – Это исследование может изменить представление людей об опасности, которую акулы представляют для тех, кто живет с ними в океане".

Так что просто продолжайте плавать и не бойтесь.