Оказывается, все это время мы использовали подушку для путешествий неправильно. И вот как надо

Если вам кажется, что U-образная подушка для путешествий неудобна и не помогает, как того обещает реклама, — так и есть на самом деле. Все дело в сущем пустяке: вы пользуетесь ею неправильно.

Новый способ использования подушки для длительных перелетов предлагает журналистка и вечная путешественница Аманда Вудс, автор трэвел-издания The Points Guys. Она считает, что подушку нужно носить не на затылке с зазором впереди, как это предлагают производители, а задом-наперед, то есть "рогами" назад, пишет портал turizm.ru. Так голова поддерживается, нагрузка с шеи снимается, а главное, подбородок надежно закреплен впереди и не падает.

"Я признаюсь, что чувствовала себя полной дурой, когда решила дать второй шанс дорожной подушке и носить ее задом наперед, — пишет Аманда. — Я видела, как мои попутчики смотрят на меня в замешательстве, но я просто улыбнулась, заткнула уши, натянула маску на глаза и уснула. Несколько раз я просыпалась ночью из-за турбулентности, но при этом чувствовала себя комфортно с подушкой в таком положении и легко засыпала снова. К тому времени, как мы приземлились, я оценила все преимущества и хотела сказать всем, у кого была такая же подушка, что они должны попробовать носить ее иначе".

Конечно, в полете бывают моменты, когда оставлять подушку в положении задом наперед не очень удобно. Например, когда вы едите или пьете. Также во время просмотров фильмов Аманда рекомендует использовать ее в качестве поддержки для спины. Но когда захочется спать, то лучшего положения, чем на шее зазором вперед, просто не придумаешь. Автор отмечает, что пока не замечала, чтобы еще кто-то в самолете использовал U-образную подушку таким же способом, как и она. Но журналистка уверена, что такой день точно настанет.