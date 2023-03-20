Олимпийские игры в Париже: сколько стоят билеты, когда их купить и где остановиться?

В следующем году, через 12 лет после Олимпиады в Лондоне, летние Олимпийские игры вернутся в Европу. А столица Франции их примет впервые за 100 лет.

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Благодаря новым "молодежно-ориентированным" видам спорта, включая скейтбординг, равному распределению спортсменов и спортсменок, а также глобальной онлайн-продаже билетов, предстоящие Олимпийские игры в Париже станут самыми инклюзивными.

Планируете посетить столицу Франции, чтобы поболеть за свою страну? До церемонии открытия осталось чуть менее 500 дней, а, значит, пора бронировать билеты.

Euronews рассказывает, как получить билеты, где остановиться и чем заняться на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как получить билеты на Олимпийские игры 2024 года в Париже



Все билеты на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже будут продаваться на официальной билетной платформе мероприятия. Это первый случай, когда продажа билетов будет осуществляться только через Интернет и доступна по всему миру.

Всего на Игры будет предложено 10 миллионов билетов. Продажи билетных пакетов начались в феврале по результатам жеребьевки. Одиночные билеты поступят в продажу с 11 мая, а онлайн-регистрация для участия в розыгрыше открылась 15 марта и продолжится до 20 апреля. Общая продажа билетов откроется в конце 2023 года.

Один миллион билетов будет стоить от 24 евро и продаваться на все олимпийские виды. Почти половина билетов, доступных широкой публике, будет стоить 50 евро или меньше.

Игры 2024 года также объявили официального партнера по организации гостеприимства под названием On Location. Это единственная платформа, уполномоченная продавать билеты, которые предоставляются в комплекте с гостиницами, транспортом и эксклюзивными впечатлениями от города. Обратите внимание, что других лицензированных сторонних продавцов билетов нет, поэтому обязательно приобретайте билеты на официальных платформах, чтобы избежать мошенничества.

Как действуют пакеты гостеприимства Парижа 2024?



Стоимость пакетов начинается от 100 евро и может быть персонализирована в зависимости от продолжительности пребывания, условий проживания и мероприятий.

Некоторые пакеты включают в себя погружение в парижскую культуру. Они делятся на категории: история и культура, еда и вино, мода и стиль, современный Париж, семейный, активный и оздоровительный отдых. Вас ожидает разнообразная программа экскурсий с поеданием печений макарон, прогулками по реке и посещением старейшего парижского парка развлечений Jardin d'Acclimatation.

Некоторые из них также включают доступ в Clubhouse 24, развлекательную зону в культовом Токийском дворце, расположенном в нескольких минутах ходьбы или езды на общественном транспорте от 15 мест проведения соревнований. Здесь вас будут ожидать киоски с едой, живая музыка, спортивные демонстрации и многое другое.

Билеты, приобретенные с помощью On Location, предоставляют доступ в частные или общие залы ожидания или в частную ложу. В некоторые пакеты также включены индивидуальные экскурсии по Парижу и пропуск на посещение главных достопримечательностей столицы.

Где остановиться во время Олимпийских игр 2024 года в Париже



Олимпийские игры 2024 года в Париже будут проходить в разных частях города, поэтому выбор лучшего места для проживания зависит от того, какие мероприятия вы собираетесь посетить.

Церемония открытия пройдет вдоль реки Сены 26 июля 2024 года. А открытие Паралимпийских игр 28 августа 2024 года будет проходить в нижней части Елисейских полей и на площади Согласия.

"Стад де Франс", самый большой стадион страны, превратится в Олимпийский стадион для проведения соревнований по легкой атлетике и регби. Он расположен в районе Сен-Дени к северу от Парижа. Соревнования по плаванию пройдут в расположенном неподалеку центре водных видов спорта.

Соревнования по стрельбе из лука будут проходить у Дома инвалидов, по фехтованию - в Большом дворце, по скалолазанию - в Ле Бурже, а мастера конного спорта и пятиборья соберутся в садах Версальского дворца, расположенного в 20 км к юго-западу от центра города. Велоспорт пройдет на Национальном велодроме в Сен-Кантене, примерно в 25 км от центра Парижа.

Площадь Согласия превратится в площадку под открытым небом для скейтбординга, баскетбола 3х3 и веломотокросса.

Немного дальше от центра города, на арене "Марсово поле" в 7-м округе у Эйфелевой башни, пройдут соревнования по дзюдо и борьбе. Гандбол и баскетбол - на стадионе "Пьер Моруа" в Лилле.

Парусный спорт пройдет в Марселе, а серфинг - далеко во Французской Полинезии.

Паралимпийские игры примут Париж и Лилль. Большинство мест проведения их соревнований были выбраны с учетом удобного доступа к общественному транспорту, что означает, что вы можете остановиться за городом и приехать в центр на Игры, если у вас ограниченный бюджет.

Что нового ожидается на Олимпийских играх 2024 года?



На Олимпийских играх 2024 года дебютируют скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг и брейкинг. Игры 2024 года также станут первыми, на которых спортсмены и спортсменки будут представлены в равном соотношении 50 на 50.

