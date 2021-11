Они вернулись! Lonely Planet впервые после начала пандемии назвал ТОП-10 туристических направлений

Популярный туристический путеводитель Lonely Planet после годового перерыва вновь опубликовал свои рекомендации для туристов. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году Lonely Planet принято решение не публиковать свой знаменитый список, а лишь отметить несколько ключевых проектов на 2021 год. И вот теперь список с рекомендациями, какие страны, города и регионы мира стоит посетить в следующем году — Best in Travel 2022 — снова есть!

В 1973 году молодая британская пара Тони и Морин Уиллер опубликовали путеводитель под названием "По Азии по дешевке" (Across Asia on The Cheap). Они и подумать не могли, что их скромный путеводитель заложит основу всемирного туристического бренда Lonely Planet.

И вот, спустя 50 лет, мы видим, как скромный путеводитель превратился в настоящую "империю" путеводителей. Туризм потихоньку начнает восстанавливаться и люди все чаще думают о путешествиях. Есть надежда, что в 2022 году все станет еще лучше и мы сможем наверстать упущенное, поехать туда, куда планировали и встретиться с теми, с кем ждем встречи уже больше года.

"После вынужденного перерыва пришло время снять с полки давно откладываемые планы поездок и воплотить их в жизнь", - говорится в заявлении Тома Холла, вице-президента Lonely Planet по работе с клиентами.

В этом году Lonely Planet определила десять лучших городов, регионов и стран, которые, по мнению составителей рейтинга, должны быть среди наиболее востребованных среди туристов направлений.

Десятью лучшими городами стали:

Окленд, Новая Зеландия Тайбэй, Тайвань Фрайбург, Германия Атланта, США Лагос, Нигерия Никосия / Лефкосия, Кипр Дублин, Ирландия Мерида, Мексика Флоренция, Италия Кёнджу, Южная Корея

А вот 10 лучших стран для путешествий в 2022 году:

Египет

Foto: Privātais arhīvs

Ни для кого не секрет, что в Египте находятся пирамиды Гизы — одно из семи чудес света. Но не подумайте, что "старый" — это обязательно "скучный". Несмотря на более чем 4500-летнюю историю, мы с каждым годом узнаем что-то новое об этих архитектурных чудесах. Например, пирамида Дозера высотой 207 футов (63 метра), и, к слову, самая старая из них, была вновь открыта для публики только в прошлом году.