1 10
Малави
Они вернулись! Lonely Planet впервые после начала пандемии назвал ТОП-10 туристических направлений
Foto: Shutterstock

Популярный туристический путеводитель Lonely Planet после годового перерыва вновь опубликовал свои рекомендации для туристов. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году Lonely Planet принято решение не публиковать свой знаменитый список, а лишь отметить несколько ключевых проектов на 2021 год. И вот теперь список с рекомендациями, какие страны, города и регионы мира стоит посетить в следующем году — Best in Travel 2022 — снова есть!

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 1973 году молодая британская пара Тони и Морин Уиллер опубликовали путеводитель под названием "По Азии по дешевке" (Across Asia on The Cheap). Они и подумать не могли, что их скромный путеводитель заложит основу всемирного туристического бренда Lonely Planet.

И вот, спустя 50 лет, мы видим, как скромный путеводитель превратился в настоящую "империю" путеводителей. Туризм потихоньку начнает восстанавливаться и люди все чаще думают о путешествиях. Есть надежда, что в 2022 году все станет еще лучше и мы сможем наверстать упущенное, поехать туда, куда планировали и встретиться с теми, с кем ждем встречи уже больше года.

"После вынужденного перерыва пришло время снять с полки давно откладываемые планы поездок и воплотить их в жизнь", - говорится в заявлении Тома Холла, вице-президента Lonely Planet по работе с клиентами.

В этом году Lonely Planet определила десять лучших городов, регионов и стран, которые, по мнению составителей рейтинга, должны быть среди наиболее востребованных среди туристов направлений.

Десятью лучшими городами стали:

  1. Окленд, Новая Зеландия
  2. Тайбэй, Тайвань
  3. Фрайбург, Германия
  4. Атланта, США
  5. Лагос, Нигерия
  6. Никосия / Лефкосия, Кипр
  7. Дублин, Ирландия
  8. Мерида, Мексика
  9. Флоренция, Италия
  10. Кёнджу, Южная Корея

А вот 10 лучших стран для путешествий в 2022 году:

Египет

Они вернулись! Lonely Planet впервые после начала пандемии назвал ТОП-10 туристических направлений
Foto: Privātais arhīvs

Ни для кого не секрет, что в Египте находятся пирамиды Гизы — одно из семи чудес света. Но не подумайте, что "старый" — это обязательно "скучный". Несмотря на более чем 4500-летнюю историю, мы с каждым годом узнаем что-то новое об этих архитектурных чудесах. Например, пирамида Дозера высотой 207 футов (63 метра), и, к слову, самая старая из них, была вновь открыта для публики только в прошлом году.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 10
Малави

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Египет Непал Норвегия Путешествия Словения
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
В октябре в Рижском порту наблюдался рост объема перевалки в сегментах наливных и генеральных грузов
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt