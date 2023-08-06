Опасны ли медузы? Этих существ стало больше в европейских морях

У берегов Шотландии значительно увеличилось количество медуз. Ученые призывают людей соблюдать осторожность и следить за домашними животными.

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К берегам Шотландии хлынул поток медуз. Общество охраны морской среды (MSC) объявило, что в стране ожидается "рекордный год" по количеству встреч с этим существом, которое в последние несколько лет становится всё более распространенным в Европе, пишет Euronews.

О большом количестве медуз уже сообщили жители Шотландского нагорья, Внешних Гебридских островов и Айршира. Однако специалист MSC по Шотландии Кэтрин Геммелл отмечает, что пока еще рано говорить о том, случится ли "рекордный год" на самом деле.

MSC ведет учет медуз на протяжении 20 лет и призывает местных жителей сообщать о замеченных существах на сайте организации.

Медузы считаются надежным индикатором изменения температуры океана, поэтому ученые мониторят их поведение.

Опасны ли медузы?

У берегов Шотландии были обнаружены различные виды медуз, в том числе ушастая медуза и волосистая цианея. Все эти виды могут ужалить, поэтому к ним рекомендуется не прикасаться, даже если они лежат мертвыми на берегу.

Хотя для людей медузы не представляют особой опасности, в зоне риска — домашние животные, поэтому путешественникам рекомендуется соблюдать осторожность при выгуле собак.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ветеринар Шотландского сельского колледжа Джилл Томсон советует владельцам держать собак на поводке, чтобы те случайно не съели медузу. Укус медузы может вызвать аллергическую реакцию.

Как меняется морская жизнь в Европе?

Не только Шотландия переживает нашествие медуз. Только на этой неделе в Средиземном море был установлен рекорд самой теплой температуры поверхности за всю историю наблюдений — 28,7°C.

Это, вероятно, способствует тому, что медузы встречаются чаще, чем обычно, поскольку эти существа хорошо чувствуют себя в более теплых, лишенных кислорода водах.

Ранее в этом году тысячи медуз были выброшены на берега Мальты и Гоцо, что вызвало удивление местных жителей и туристов и сделало невозможным купание во многих популярных бухтах.

На прошлой неделе посетители испанских пляжей заметили португальский кораблик — медузу с жалом, щупальцы которой достигают 50 метров. Этих существ видели у берега на нескольких пляжах северного побережья, в том числе в популярном у туристов Сан-Себастьяне.

Потепление вод меняет образ жизни и движения морских обитателей. В 2022 году в Средиземном море было обнаружено более 1000 видов морских обитателей, не характерных для этих мест — причем более половины из них поселились там на постоянное место жительства. Среди них — иглобрюхие, крылатки и креветки.