Высокий риск преступности, терроризма и похищения людей, проливные дожди в июне и июле, которые вызывают наводнения... А еще за последние несколько лет в этой стране произошло несколько серьезных вспышек холеры и регулярно регистрируются случаи тропических заболеваний, таких как малярия, желтая лихорадка, лихорадка Ласса и брюшной тиф. Именно так на сайте Министерства иностранных дел (МИД) описывается Нигерия, одна из самых гостеприимных стран мира. Стоит ли туда ехать в отпуск?

Первое место в рейтинге Passport Index занимают владельцы паспортов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Граждане этой страны могут въезжать в 123 страны мира без визы. Латвия в этом списке занимает шестое место. Владельцы латвийских паспортов могут пользоваться безвизовым режимом в 123 странах, в 47 странах визу можно приобрести на месте, а в 28 странах визу нужно оформить заранее.

Какие страны можно назвать самыми гостеприимными? Passport Index составил и такой список (и мы о нем уже писали). В первых строчках рейтинга нет ни одной страны, которая была бы ближе к Латвии, чем 8000 километров. Первой европейской страной в рейтинге является Косово, занимающее 34-е место. На момент написания статьи 22 страны разделили первое место, набрав 198 баллов. Рейтинг основан на количестве стран, граждане которых могут въехать в эту страну без визы, либо купив ее на месте, либо подав электронное заявление. Латвия, наряду с другими странами ЕС, занимает лишь 45-е место. В конце списка находятся три страны — Северная Корея, Туркменистан и Афганистан, въезд в которые затруднен.

Список начинается с Габона, Гвинеи-Бисау, Эфиопии, Анголы, Джибути, Боливии, Мальдив, Бурунди, Восточного Тимора, Микронезии, Малави и других далеких и экзотических стран, некоторые из которых (например, Руанда, Сомали и Гвинея) являются опасными для местных жителей, не говоря о туристах...

Безопасно ли посещать эти гостеприимные страны и где об этом можно узнать? Прежде всего, стоит заглянуть на сайт Министерства иностранных дел Латвии, где публикуется актуальная информация о ситуации в разных странах мира, а также предупреждения о том, чего следует остерегаться и куда не стоит ехать.