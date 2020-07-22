Опыт отдыхавшего в Литве латыша: в Швянтои дешевле, но больше туда не поеду

Не секрет, что в этом году из-за коронакризиса большую часть иностранных туристов на литовском взморье составляют граждане соседних стран. В выходные в Паланге, на ул. Й.Басанавичуса журналисты встретили гостей из Латвии, которые охотно делились своими впечатлениями, пишет rus.delfi.lt.

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"Я, к сожалению, отдыхаю в Паланге в первый раз", – сказал Андрис.

Он пояснил, что план на отдых в этом году был иным: "Мы с женой и тремя внуками собирались ехать в Испанию. Нам нравится медленный ритм жизни в Испании. Однако вирус расстроил планы нашей семьи – поездка была отозвана, мы стали думать, куда поехать. В Латвии оставаться не хотелось, Литва казалась привлекательным вариантом".

Андрис объяснил и другую причину такого выбора: "Видите ли, мои дедушка и бабушка, с которыми я, правда, не поддерживал тесных отношений, жили в Паланге. Мама рассказывала, что они жили на ул. Жвяю, но я у них ни разу не был в детстве. Но годы бегут, меня все больше интересует мое происхождение. Приятно знать, что у меня есть и капля литовской крови".

63-летний мужчина заметил, что он в детстве с родителями путешествовал немного. "Я всю свою жизнь провел в Лиепае – там родился, вырос, создал семью. С родителями мы путешествовали редко, даже в Литву не приезжали вместе. Для меня Литва - совершенно новый опыт", - сказал он, отметив, что отдых в Латвии все же стоит дешевле.

"Могу привести пример. Недавно я с женой и двумя друзьями обедал в Юрмале, практически на берегу моря. Мы думали, что уже только за один вид придется заплатить круглую сумму. И что вы думаете? За обед - там были и стейки, и десерты, мы заплатили 44 евро. В Литве, как я вижу, за такие деньги могут пообедать два человека, да и обед необязательно будет сытным", – сказал мужчина.

Андрис отметил, что и кофе в Латвии дешевле. "В Литве кофе стоит 2–3 евро, в Юрмале - 1,5 евро", - сказал он.

"Я не думаю, что все, что дешевле - лучше. Нет. В Литве, а, вернее, в Паланге качеством за такие деньги я доволен", – сказал Андрис.

Он заметил: "В Латвии дешевле, но нам Латвия хорошо знакома, хотелось чего-то нового".

"Отдых на диких пляжах Латвии, по сравнению с курортами, стоит центы. В последний раз мы с женой так отдыхали 6 лет назад. Тогда больше всего нам стоила еда", – вспоминал Андрис.

"Перед тем, как поехать в Литву, мы интересовались городками рядом с Палангой. Решили посетить Швянтои", – продолжил он.

"К сожалению, это посещение вызвало у нас не очень приятные чувства", – вспомнил Андрис о неприятном опыте.

По его словам, вечером он с зятем поехал в Швянтои, там было много людей.

"С мужем моей дочери, Каспаром, мы поехали в городок рядом с Палангой. Субботним вечером людей там было много, все ходили медленно. Навстречу мне шли двое явно нетрезвых мужчин лет 40. Один плечом зацепил моего зятя, но Каспар извинился, мы хотели продолжить путь. Но мужчинам это не понравилось", – вспоминает Андрис.

По его словам, эти мужчины подошли к ним и что-то агрессивно стали говорить по-литовски: "Мы литовским не владеем, пытались говорить по-английски, тогда те перешли на русский. Каспар по-русски не говорит, поэтому с ними говорил я. Мужчины нам предлагали пойти в сторонку и решить конфликт. К счастью, драки не было – удалось разойтись полюбовно". Андрис сказал, что в Швянтои вернуться ему не хотелось бы.

Он сказал, что в Паланге таких происшествий не было: "Паланга и Швянтои хоть и находятся рядом, но они совершенно разные. Паланга - современный курорт, качественный отдых, люди там дружелюбные, много хороших развлечений".

Андрис сказал, что отдых в Паланге ему нравится и он обязательно сюда вернется.