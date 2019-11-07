"Организуйте мне море!" Названы самые странные запросы богатых туристов

Эксперты компании Luxury Travel, специализирующейся на роскошном отдыхе для богачей и VIP-клиентов, составили рейтинг самых экстравагантных запросов от своих клиентов. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

На первом месте рейтинга — история с домашним питомцем дочери одной из знаменитостей. Она оставила дома любимого хомяка и очень переживала, как он себя чувствует. В итоге, животное решено было доставить на курорт. Ему и сопровождающему полностью оплатили дорогу и связанные с ней расходы. Хомяк был доставлен прямо в руки ребенка.

Еще один клиент, празднуя годовщину свадьбы, пожелал отправиться вместе с семьёй и друзьями по Европе, собирая мусор там, где это требуется. В итоге компания сделала доброе дело в Женеве, Санкт-Морице, Стамбуле, Бодруме и на Корсике.

Другая пара на 25-летие бракосочетания заказала к своему прибытию в один из отелей Майами живого пони, дворецкого в белом галстуке и поднос с двумя бокалами шампанского. Как позднее рассказал консьерж отеля, мужчина прокатил свою супругу верхом, после чего к ним подошел дворецкий и подал игристый напиток.

Богатая американка однажды потеряла во время поездки в Венецию свой айфон и попросила сотрудника туристической компании доставить новенький экземпляр смартфона из США. Такая схемы была вызвана невозможностью провезти в Италию гаджет по почте.

Среди других необычных запросов оказались требование клиента к отелю в Орландо предоставить ему номер с видом на море. При том, что ближайшее морское побережье расположено в 60 километрах. Несмотря на это, просьба богатого туриста была выполнена.