Осенью аэропорты Болоньи и Вероны закроют на некоторое время. Есть ли у туристов альтернатива?

Осенью временно прекратят работу два итальянских аэропорта. В сентябре закрытой окажется воздушная гавань Болоньи, в октябре — Вероны. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на отраслевое издание fvw.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, из-за проведения планового технического обслуживания и строительных работ, аэропорт Болоньи имени Гульельмо Маркони будет закрыт для воздушного движения с полуночи 16 сентября 2020 года. Свои двери авиагавань откроет для пассажиров лишь в 6 утра 21 сентября. В течение этого времени на территории планируется проведение реконструкции большей части взлетно-посадочной полосы и дорожного покрытия, включая горизонтальную разметку и наземные фонари. В течение пяти дней посадка или взлет в аэропорту будут невозможны.

Пассажирам предлагается отменить забронированные перелеты с возвратом денежных средств либо перенести их в альтернативный аэропорт. Ближайшие — воздушные гавани Вероны и Флоренции. Для получения подробной информации о конкретных рейсах, о возмещении или изменении требований пассажиры могут обратиться непосредственно в свои авиакомпании. Больше всего закрытие аэропорта Болоньи скажется на пассажирах компаний Ryanair и Air France, для которых это базовый аэропорт.

Похожие ремонтные работы предстоят в октябре и другому итальянскому аэропорту — в Вероне. Его закроют с 4 по 10 октября. Пассажирам также предлагается перебронировать свои вылеты в другие воздушные гавани или на другие даты. Альтернативными аэропортами в период ремонтных работ могут стать авиагавани в Парме, Болонье и Флоренции. Первая из них является ближайшей к Вероне, города разделяет расстояние всего 88 километров.