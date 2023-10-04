Ошибочные тарифы: Что это такое и как их использовать, чтобы летать за копейки?

Ищете дешевые авиабилеты для следующего отпуска? Ошибочные тарифы могут быть вашим лучшим выбором.

Как следует из названия, ошибочные тарифы (error fare) — это ошибки, допущенные при указании цены на рейс в интернете. Иногда билеты продаются гораздо дешевле, чем должны быть, либо из-за человеческой ошибки, либо из-за сбоев в сложных системах, определяющих цены на авиабилеты.

Обычно на этих билетах можно сэкономить сотни евро — иногда 90% и более. Главное — действовать быстро, поскольку, как только авиакомпания или онлайн-турагентство заметит проблему, цена на билет будет изменена.

Опытные путешественники могут воспользоваться этими ошибками, чтобы сэкономить на отпуске, но эти недорогие тарифы таят в себе некоторые риски. Вот что вам нужно знать об ошибочных тарифах: от того, как их найти, до того, что может случиться при их бронировании.

Как найти ошибочные тарифы?



Существуют различные веб-сайты и информационные бюллетени, посвященные поиску дешевых рейсов, в том числе те, которые специализируются на таких лайфхаках, как скиплаггинг (запланированный пропуск стыковочного рейса) и ошибочные тарифы.