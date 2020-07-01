Общий стаж независимости Латвии — около 50 лет, а у бывшей бывшей колонии Курляндского герцогства, Тринидада и Тобаго — ближе к 60. Численность населения — вполне сопоставимая, а по уровню ВВП на душу населения острова на протяжении многих лет опережали Латвию. Портал DELFI изучает, как далеко разошлись пути бывшей колонии и бывшей метрополии.



Мы привыкли считать Латвию маленькой. Хотя на нашей территории (64,5 тысяч кв.м., 122-е место в мире) можно разместить две Бельгии, или три Израиля, или полторы Швейцарии, или примерно семь Кипров. Или двенадцать Тринидадов и Тобаго.

Это действительно маленькая страна! По площади (5,1 тысячи кв м, примерно треть Латгалии) она занимает 164-е место в мире. При этом около 93% территории — это Тринидад, тогда как на Тобаго приходится всего 300 кв км. Рига могла бы заполнить остров целиком.

Тобаго по большей части холмистый, Тринидад — в основном, равнина. Но на севере есть два хребта; самая высокая точка страны, гора Арипо (940 метров), втрое выше нашего Гайзинькалнса (312 метров).

Чего на островах действительно много, так это солнца, тепла и осадков. По данным Climate Change Knowledge Portal при Всемирном банке, среднегодовая температура — 26 градусов (вчетверо выше, чем в Латвии), среднее количество осадков — 1 605 мм (в 2,5 больше латвийской нормы).

Сухой сезон от сезона дождей (других сезонов там нет) отличаются друг от друга только количеством падающей с неба воды. В марте — это самый сухой месяц на Тринидаде и Тобаго — среднее количество осадков составляет 3-5 сантиметров, в июле — 25. А по части тепла здесь зимой и летом одним цветом: средняя температура самого холодного месяца, января, — 25,5 градуса, самого жаркого, мая, — 27,2 градуса.

Население: кто кого догоняет?

Население во всем мире растет, и стран, где жителей становится все меньше, не так много. Еще меньше таких, где численность населения сокращается на протяжении десятилетий. Большая часть участников этого клуба — бывшие советские республики или страны Варшавского договора. Среди них и Латвия, один из мировых лидеров по депопуляции (если считать в процентах начиная с 1991 года).

