Остров в Греции ждет новых жителей: за переселение предлагают 500 евро в месяц

Власти греческого острова Антикитера приглашает новых жителей, которые готовы переехать сюда жить. За такой переезд обещают еще и доплату, передает Телеканал новостей "24".

Что известно об острове?

Остров Антикитера расположен между Критом и материковой Грецией, где Эгейское море переходит в Средиземное. Название острова происходит от названия другого греческого острова Китера, который расположен на 38 километров севернее, и дословно означает — "напротив Китера".



В начале XX века у побережья острова нашли древнейший аналоговый вычислитель положений планет на небе, который датирован 60-м годом до н. э. — он получил название "Антикитерский механизм".

Туристы, побывавшие на этом острове, утверждают, что это очень тихая местность, идеально подходящая для неспешного отдыха. Здесь есть много мест для плавания и релакса, а гостеприимство местных жителей не оставит равнодушными.

Зачем завлекают новых жителей?

Власти этого греческого острова приглашают новых жителей. На первые три месяца после переезда предлагают доплату по 500 евро ежемесячно, пишет Lonely Planet.

К такому шагу власти греческой глубинки решила прибегнуть после того, как исследователи установили, что все больше людей его покидает. По последним подсчетам, здесь осталось лишь 40 местных жителей.



Правда, потенциальным новым жителям придется пройти своеобразный "кастинг" у коренных. Семьи, которые его пройдут, получат дома для проживания, участки для фермерства или ведения бизнеса, ежемесячную доплату в течение трех месяцев и сказочную идиллию в сочетании моря и гор в подарок.

К слову, это уже не первая страна, которая пытается привлечь новых постоянных жителей. Совсем недавно мы писали о том, где еще можно приобрести недвижимость за смешные деньги - Невероятно! Города, где можно купить дом всего за 1 евро.