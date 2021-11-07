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Атлантическая дорога
Острые ощущения гарантированы: Топ-8 опасных, но живописных дорог
Foto: Shutterstock

Путешествия бывают самые разные — от ленивого пляжного отдыха до экстремальных приключений в самых разных уголках света. Тургид рассказывает о самых крутых дорогах в мире, которые несомненно запомнятся в разы сильнее, чем очередной коктейль в баре у бассейна.

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Дорога на гору Тяньмэнь в Китае

Гору Тяньмэнь называют красивейшей горой в мире, однако внимание привлекает не только сама гора, но и дорога к ней. Горная дорога Тяньмэнь длиной 11 км насчитывает 99 изгибов, большинство которых поворачивают почти на 360 градусов.

Опасная и захватывающая дух дорога ведет к вершине горы, где находится огромная и необычная арка, которую называют Небесными вратами. Чтобы увидеть это чудо природы, придется подняться по лестнице в 999 ступенек. Это довольно непросто, но вид с высоты стоит всех усилий.

Острые ощущения гарантированы: Топ-8 опасных, но живописных дорог
Foto: Shutterstock

Другой, не менее захватывающий дух способ подъема — по самой высокой в мире канатной дороге, по которой курсируют 98 вагончиков. Они доставят вас на вершину горы за полчаса.

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Атлантическая дорога

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Гавайи Индия Китай Норвегия Пакистан Путешествия Тайвань
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