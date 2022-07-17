От ангельского дождя до нескромной ведьмы. 12 арт-объектов Шауляя, которые стоит увидеть

Когда рак на папиросной пачке свистнет, а вместо изношенных кроссовок на ваших ногах окажутся бронзовые башмаки-скороходы — вы в Шауляе. Трудно найти другой город, который был бы так щедро нашпигован профессиональным и народным творчеством, чем четвертый по величине город Литвы. Буквально по скульптуре на каждых десять метров и по расписному муралу на каждых десять домов. Тургид провел инспекцию самых любопытных объектов.

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Лишившись сперва в первую, а потом и во Вторую мировую войну значительного числа жителей и зданий Шауляй оброс непрезентабельными сталинками и хрущевками с магазинами и кафе на первых этажах. Обстановка буквально требовала чего-то гуманного и жизнерадостного. И местные жители бодро включились в дело.

Наибольшей концентрации число скульптур, росписей и фонтанов достигает на главном променаде города — открытой в 1975 году улицы Вильняус, третьем по счету переходном бульваре Европы и первом - на постсоветском пространстве (Арбат появился лишь три года спустя). Улица, протяженностью 1,28 км завершалась магической аркой - пройдя через нее, можно было загадать желание. Теперь этой цели служит энергетический лабиринт, двигаясь по которому можно обрести спокойствие и силу самому исполнить свое желание.

Foto: DELFI

Автор доброй половины скульптур Шауляя - перебравшийся сюда более 40 лет назад паневежский дизайнер Вилюс Пуронас, чей балкон в одном из домов на променаде украшает скульптура железного бычка.

Foto: DELFI

Благодаря Пуронасу, в городе поселились с пару десятков животных - петух, лиса, пеликаны, обезьяна, коты, хамелеон, поросенок, рак, голуби, хамелеон… А у входов в магазинчики появились символы того, чем торгуют: вереница котов на крыше аптеки Valerijonas, влюбленные птахи у входа в ювелирную лавку, ботинок — рядом с обувным.

Foto: DELFI

Пуронас — не единственный художник, вдохновленный Шауляем. Ощущение такое, что балончик с краской есть в каждом шауляйском семействе. Горожане самовыражаются на стенах, нижних сторонах балконов, асфальте.

Foto: DELFI

И если несанкционированные "татуировки города" причиняют властям лишь головную боль, то организованные пленеры добавляют новые адреса в путеводитель для туристов. Фасад ветеринарной аптеки у центрального рынка украшает стилизованная лиса, на стене Шяуляйского государственного драматического театра присели 80 бабочек (одна из них стала желто-голубой, когда в город прибыли первые беженцы), в одной из подворотен поселились "Городский голуби"...

Foto: DELFI

1. "Железная лиса". Самая большая в истории Литвы 25-метровая скульптура весом в 7 тонн возникла на берегу озера Тялкша буквально за ночь — безо всяких согласований с властями. Это был подарок Пуронаса к 1000-летию Литвы. В ответ на вильнюсского железного волка, у которого есть своя легенда. По преданию, волк приснился князю Гедиминасу и символизировал столицу, которую построят на этом месте. Лиса стоит к тому волку задом. На ее мордочку молодожены прикрепляют свои замочки в надежде на крепкий брак. А внутри лисы заложена капсула с выбитым на медной пластинке обращением к потомкам.

Раньше неподалеку от Лисы стояло еще два любопытных объекта. "Тревога" - из озера торчала голова гигантской гориллы, которая теперь перекочевала в пруд Каунасского ботанического сада. И "Кислород" - трехметровая скульптура обнажённого железного война в шлеме летчика, которого увезли в Вильнюс.

Foto: DELFI

2. "Мои ботинки". Ботинки подходят по размеру каждому прохожему. Рядом со скульптурой - "ботиночное дерево", на котором свои ботинки развесили подростки. Традиционный ритуал местных велосипедистов, скейтбордистов - забросить на дерево избитые за лето ботинки.

Foto: DELFI

3. "Рак" - одна из первых социальных реклам в Литве. Обхватив клешнями пачку сигарет "Каститис", рак без слов сообщает прохожим о вреде курения.

Foto: DELFI

4. "Стрелок". Это официальное название этой статуи, построенной к 750-летию города скульптором Станиславасом Кузьмой. Но если вы спросите местных жителей, где находится скульптура Šaulys — они придут в замешательство — они ее знают под названием "Золотой мальчик" ("ауксюкас" - лит.). Функциональное назначение "стрелка" - работающие солнечные часы: тень указывает на 12, 3 и 6 часов, символизирующие год битвы при Сауле, первое упоминание города в летописях. Шяуляй славится "объектами солнца" – другие солнечные часы украшают стену кафедрального собора Св. Петра и Павла, в городе есть скульптура "Заря", фонтан "Солнечные диски" и Площадью часов Петуха.

Foto: DELFI

5. "Театр". Эта выставка-инсталляция к 190-летию Шауляйского театра открыта в небольшом трехэтажном павильоне на главной площади Шауляя. На каждом этаже — эффектная декорация, с которой невозможно не сфотографироваться, и по два места для зрителей с красными бархатными занавесками, чтобы любоваться на сцены из жизни города. В стеклянных кубах по периметру площади также представлены сцены из разных спектаклей.

Foto: DELFI

6. "Пеликаны". У романтичного фонтана на главной улице города есть своя легенда. Два влюблённых пеликана отбились от стаи и остановились в Шяуляе, чтобы попить воды из лужи, а злая колдунья превратила их в камни.

Foto: DELFI

7. "Читающий человек". Эта скульптура Генрикаса Оракаускаса появилась на брусчатке в 1983 году, как напоминание о взаимосвязи между прошлым и настоящим. Ведь старый Шауляй был крупным центром печатного дела,а недалеко от места, где стоит скульптура, был знаменитый книжный магазин.

Foto: DELFI

8. "Жямайч". Предки этого племени приняли христианство позже всех народов Балти, настолько они упрямые. И упороно общаются на своем диалекты, которые остальные литовцы еле понимают. Говорят, объединитель земель король Витаутас с ними даже не воевал, настолько они сводоболюбивые и сильные — голыми руками на медведя идут. Этот характер и отражен в шауляйской скульптура "Жемайч" - сидещем на на скамейке камне.

Foto: DELFI

9. "Петух" — часы на одной из небольших площадей города, самом популярном месте для встреч (как у нас часы "Лайма"). В полдень и в шесть вечера они на разных языках произносят "Добро пожаловать в Шяуляй!" А свое вечернее "выступление" они завершают литовской песней "А приди ты на свидание!" Рядом красуется геральдическая композиция того же Пуронаса "Герб города Шяуляй" - с быком и медведем. Сперва был лишь символ Шауляя бык, позже к нему присоединился медведь – символ соседней Жямайтии.

10. "Ведьма" (см. верхнее фото). Скульптура шауляйской художницы Реды Уогинтене посвящена известному литовскому филологу Альгирдасу Юлюсу Греймасу, который пытался растолковать суть сказки, народного предания. "Ведьма" отражает трансформацию языческого божества – перевоплощение кукушки (кто бы мог подумать, а на вид — гусыня да и только!) в женщину, она распределяет порции добра в жизни человека и предсказывает судьбу.

Foto: DELFI

11. "Ангельский дождь". Восемь лет назад та же Реда Уогинтене создала композицию "Ангялу летус". Фигуры на серой стене Шауляйской художественной галереи похожи на необычные по форме капли воды. В ясную погоду они сияют. Идея возникла у художницы после посещения города Папой Римским Иоанном Павлом II.

Foto: Ksenija Savčuka

12. "Гора крестов". Это уникальное место, которое магнитит туристов со всего мира, находится в 12 км от Шауляя. Считается, что всем, кто оставит тут крест, всю жизнь будет сопутствовать удача. Здесь бывал и молился Папа Иоанн Павел II. Сегодня здесь насчитывается более 100 тысяч крестов.