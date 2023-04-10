От "Белого лотоса" до "Уэнздей": Что такое сет-джеттинг и как он влияет на то, куда мы отправляемся в отпуск?

Расположенный на вершине холма городок Таормина на Сицилии всегда пользовался популярностью среди любителей понежиться летом на пляже, но в этом году многие из его отелей уже полностью заполнены на все предстоящие более-менее теплые месяцы.

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Это произошло благодаря сериалу "Белый лотос", премьера которого состоялась на канале HBO летом 2021 года. Второй сезон сериала вышел в конце октября прошлого года и в нем рассказывается история группы отдыхающих в отеле "Белый лотос" на одном из итальянских островов. Роль отеля во втором сезоне исполнила гостиница Four Seasons San Domenico Palace на Сицилии.

Поклонники сериала решили, что раз в "Белом лотосе" показана реально существующая гостиница, то почему бы не воспользоваться этой возможностью и не отдохнуть в ней по-настоящему? Такую практику – путешествия в места, где проходят съемки художественных фильмов или сериалов – окрестили сет-джеттингом. Что буквально означает экскурсию по декорациям.

Поклонники кино и сериалов готовы платить немалые деньги, чтобы оказаться на месте съемок их любимых фильмов. И Сицилия – не единственное место, куда стекаются посмотревшие "Белый лотос" туристы. Во всем мире сет-джеттинг или кинотуризм становится причиной толп туристов и высоких прибылей в разных странах – от Перу и Северной Ирландии до Дубровника и Новой Зеландии.

Что же такое сет-джеттинг?

Сет-джеттинг – это термин, который был придуман для обозначения отдыха, основанного на местах съемок фильмов или телесериалов.

По данным туристической поисковой системы Expedia, в этом году он оказывает особенно сильное влияние на решения людей о том, куда поехать отдохнуть. В отчете о тенденциях в сфере путешествий на 2023 год говорится, что фильмы и сериалы сейчас являются главными источниками вдохновения для путешествий – 44% опрошенных высказались в их пользу. Они значительно опережают влияние социальных сетей на выбор направления для отдыха – всего 15%.

Например, в Великобритании 46% опрошенных путешественников рассматривают возможность посещения того или иного места после того, как увидели его в сериале или кино, а 36% уже даже забронировали саму поездку.

Foto: Vida Press

Но путешествия к местам съемок фильмов и сериалов не являются чем-то новым – Новая Зеландия привлекает поклонников "Властелина колец" с начала 2000-х годов. На Северном острове специально была построена деревня хоббитов, куда теперь ездят поклонники трилогии.

А "Код да Винчи" с Томом Хэнксом, вышедший на экраны в 2006 году, сослужил неповторимую службу и так не жалующемуся на количество посетителей главному музею Франции – Лувру.

И это мы не готовы вспоминать историю про мальчика со шрамом, число поклонников которой в мире исчисляется миллионами; или "Игру престолов", которая вывела туризм в хорватском Дубровнике на совершенно новый уровень.

Все это говорит о том, что идея сет-джеттинга не нова. Но сочетание пандемии, которая сильно ограничивала возможности для отдыха в последние годы, и все большего распространения стриминговых сервисов с их невероятным числом фильмов и сериалов на любой вкус, сделало сет-джеттинг одним из основных направлений туризма.

Как сет-джеттинг влияет на туристические направления?

Отели в Таормине и других сицилийских городах ожидают рекордное количество посетителей этим летом благодаря вышеупомянутому "Белому лотосу". В Париж приедут поклонники сериала "Эмили в Париже", а на озеро Комо подтянутся любители "Наследников" – здесь снимались драматические сцены из сериала.

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Зачастую просмотр сериала на стриминговом сервисе или блокбастера в кинотеатре заставляют людей забронировать поездку в те места, о которых они раньше даже не задумывались. Так, "Бриджертоны" стали причиной возросшей популярности старинных домов в Великобритании. Одним из таких мест стал дворец Хэмптон-Корт, бывший когда-то резиденцией короля Генриха VIII в лондонском округе Ричмонд. Здание представляет собой величественное сочетание архитектуры Тюдоров и барокко с 60 акрами ухоженных садов.

Другой сериал – "Уэнздей" – спровоцировал рост числа туристов в Румынии. Он снимался недалеко от столицы страны Бухареста, на студии Buftea, где поклонники семейки Аддамсов смогут осмотреть оставшиеся декорации. В сериале "засветились" и другие достопримечательности страны: королевский железнодорожный вокзал в Синае, Политехнический университет Тимишоара и Дом Монтеору в Бухаресте – все они отметили рост числа посетителей, особенно среди молодежи.

А благодаря номинированному на "Оскар" фильму Мартина МакДонаха "Банши Инишерина" туристы появились и на неземных, продуваемых всеми ветрами островах у побережья Ирландии. Съемки черной трагикомедии проходили на островах Инис Мор в Голуэе и Ахилл в графстве Майо.

Сет-джеттинг как причина появления новых туров

Туристические информационные центры, отели и туроператоры довольно быстро реагируют на внезапную известность своих направлений. Например, Литва стала местом съемок детективного сериала "Молодой Валландер" и научно-фантастического сериала ужасов "Очень странные дела" и Вильнюс тут же запустил новый пешеходный маршрут по местам съемок. Экскурсия включает в себя дома в пастельных тонах и мощеные улицы Старого города, знаменитую Лукишкскую тюрьму и поразительную архитектуру 1970-х годов в районе Шешкине.

В Северной Ирландии туроператоры предлагают посещение студий Белфаста, где снималась "Игра престолов". Они также возят посетителей в лесной парк Толлимор, который в сериале играл роль Винтерфелла, и в пещеры Кушендун, которые стали Штормовыми землями.

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А в Новую Зеландию, благодаря выходу на Amazon Prime сериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на романе Дж. Р. Р. Толкиена "Властелин колец" и приложениях к нему, хлынула новая волна поклонников Средиземья. К концу года посетители постоянной съемочной площадки Хоббитон смогут заглянуть внутрь дома хоббитов, а туристы в Крайстчерче смогут предпринять самостоятельную экскурсию по местам съемок.

Не отстают и туристические компании. Так, например, компания Black Tomato, специализирующаяся на создании туров на основе кинофильмов с клиентами в качестве главных героев, недавно запустила серию эпических впечатлений, вдохновленных Джеймсом Бондом. Среди них – обучение трюкам в Лондоне вместе с каскадером 007 Ли Моррисоном и путешествие по Лазурному берегу на старинной яхте с актрисой Кэрол Эшби (снимавшейся в фильмах "Осьминожка" и "Вид на убийство"). Продолжительность поездки варьируется от пяти ночей до любого желаемого периода времени, а цены – от 15 000 фунтов стерлингов (17 000 евро) на человека.

Путешественники с большим бюджетом, предпочитающие отдых вдали от цивилизации, могут отправиться в путешествие по следам Индианы Джонса. Специальные маршруты компании SevenTravel позволяют исследовать храмы, покрытые виноградниками, в Перу или совершить круиз по Нилу, при этом цены начинаются примерно от 3 000 евро.