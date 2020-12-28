Несмотря на то, что сейчас все должны сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавируса, никто не мешает планировать будущее и заранее решить, когда вы отправитесь после пандемии. Мы собрали для вас восемь новых пунктов назначения, куда можно будет полететь в следующем году.

NB!

Авиакомпании и официально объявили новые маршруты, на рейсы возможно купить билеты. Но все может измениться, как уже показал этот год.

Манчестер

Родина индустриальной революции, британский город Манчестер, может похвастаться достижениями горожан и в области науки, политики, музыки, искусства и спорта. Современный Манчестер объединяет в себе историческое наследие и взгляд в будущее.

В центре Манчестера каждый день кипит жизнь. Там много отличных ресторанов, баров, магазинов, музеев, выставочных галерей и гостиниц. А на окраинах можно окунуться в местный колорит, посетив бар "для своих" или местный базарчик.

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