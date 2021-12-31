От граблей и камней до разбитой посуды и угля: 10 странных новогодних традиций разных стран мира

Каждый раз мы стараемся придумать что-то новое и интересное к наступающему Новому году: украшаем дом, обновляем интерьер, покупаем подарки, продумываем меню. И каждый год этот праздник хочется отметить так, чтобы было необычно и запомнилось надолго. Для тех, кто устал от традиционного хоровода вокруг елки и хочет попробовать что-то новое, предлагаем познакомиться с забавными новогодними традициями разных стран.

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РБК собрала несколько необычных новогодних традиций со всего мира для тех, кто хочет разнообразить свою новогоднюю программу.

1. Италия



Итальянцы отличаются пылким темпераментом, и новогодние традиции у них такие же яркие и шумные. Например, в Италии принято выбрасывать из окон ненужные вещи в новогоднюю ночь. Хотя от этой традиции в последнее время отказываются из-за высокой травмоопасности, но даже если в праздничную ночь на улице прямо перед прохожим упадет кресло — никто не удивится. Так итальянцы привлекают удачу в новом году. И конечно же, весь этот процесс сопровождается шумом — песнями, криками и фейерверками.



2. Аргентина



Еще одна страна, жители которой любят выкинуть что-нибудь в окно, — Аргентина. В последний рабочий день уходящего года аргентинцы прощаются со старым годом и выбрасывают старые календари, квитанции, бланки, отчеты и прочие ненужные документы. Тротуары быстро покрываются толстым слоем бумаги, которую потом, конечно, убирают.

Foto: LETA

3. Греция



Если в Италии и Аргентине стараются от всего избавиться, но в Греции — наоборот, все в дом. Если быть точным, то не все, а только камни. По дороге на новогодний ужин в Греции гости подбирают камень побольше. Крупные камни греки кладут на порог хозяина дома с пожеланиями такого же большого богатства. Если булыжников не нашлось, можно взять самый маленький камешек и пожелать, чтобы возможные беды хозяев были не тяжелее этого камешка.



4. Шотландия



Шотландцы в новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам города. Таким образом сжигают старый год и очищают дорогу в новый. По пути на новогодний ужин к шотландцу необходимо взять с собой уголек, чтобы бросить его в очаг хозяина. Так шотландцы желают удачи в новом году.

Foto: Shutterstock

5. Куба



Накануне Нового года на Кубе наливают воду во все сосуды: кружки, тазы, ведра и кастрюли. Количество воды соответствует тому, сколько, по мнению человека, грехов он совершил за год. После полуночи воду выливают за порог. Для кубинцев эта традиция символизирует очищение от пороков.



6. Япония



Мы привыкли украшать дома еловыми ветками, снежинками, мишурой. А в Японии к Новому году принято украшать дома бамбуковыми граблями. Японцы считают, что если в новогоднюю ночь в доме нет граблей, то нечем будет загребать счастье. А еще первые секунды нового года японцы встречают громким смехом. Они верят, что так год будет веселым и радостным.

Foto: PantherMedia/Scanpix

7. Эквадор



Чтобы год был полон путешествий, первое из них нужно совершить прямо в новогоднюю ночь — так считают на Эквадоре. Для этого нужно обежать вокруг дома с чемоданом в руках. Совершить трип эквадорцы должны успеть, пока часы не пробили 12 раз.



8. Испания



Некоторые россияне в новогоднюю ночь пишут на бумажках свои желания, затем сжигают их, пепел высыпают в бокал с шампанским и выпивают. Все это нужно успеть сделать, пока бьют куранты. Похожая традиция есть в Испании. Для всех гостей новогоднего застолья заранее подготавливают по 12 виноградин — по одной на каждый удар колокола. Испанцы верят, что если успеть съесть все ягоды за 12 ударов, год обязательно будет успешным.

9. Дания



Датчане накануне Нового года бьют посуду о дверь друзей. Чем больше осколков останется на крыльце, тем больше друзей у хозяев дома. Вместе с числом осколков растет и количество удачи в наступающем году. По традиции посуду нужно швырять о дверь с размаху, но, чтобы избежать травм и порчи дома, в последнее время обычай немного изменился. Сейчас датчане заранее бьют тарелки, а осколки высыпают на крыльцо соседей.



10. Ирландия



Накануне праздника ирландцы широко открывают входные двери своих домов, чтобы любой гость мог зайти. Его усаживают на почетное место за новогодним столом и угощают вином. Гость должен зайти в дом через переднюю дверь, а выйти через заднюю. Ирландцы верят, что это привлекает удачу.

