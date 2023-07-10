От Хорватии до Франции: где в Европе выше всего спрос на Airbnb?

По всей Европе растет число постояльцев Airbnb, свидетельствуют новые данные по размещению туристов. Но это и не удивительно: для многих отдыхающих поиск жилья на таких платформах, как Booking.com и Airbnb, является решающим вторым шагом после выбора направления.
Последние данные Евростата показывают, что "платформенный туризм", как его называют, продолжает развиваться по всей Европе. Количество ночей, проведенных гостями в краткосрочном арендованном жилье, выросло на 7% – до 547 миллионов в прошлом году, по сравнению с 512 миллионами в 2019 году.
Однако данные показывают неравномерную картину появления готовых к аренде квартир и домов по всей Европе. В сельской местности в таких странах, как Польша, Франция и Швеция, наблюдался наибольший рост, в то время как городские направления, такие как Берлин, Прага и Вена, все еще отстают от показателей 2019 года.
Однако самым популярным в целом оказалось Адриатическое побережье Хорватии, где в 2022 году в домах отдыха, квартирах и комнатах остановились 27 миллионов гостей.
Франция впереди всей Европы
Из 10 регионов с самыми высокими темпами роста девять находятся в сельской местности Франции. В одном из регионов – Франш-Конте на востоке Франции – в прошлом году количество количество ночей, проведенных гостями в краткосрочном арендованном жилье, увеличилось на 93 процента.
Похоже, все больше и больше путешественников открывает для себя один из самых недооцененных регионов страны. Холмы, луга и еловые леса Франш-Конте создают привлекательный ландшафт для кемпинга и пеших прогулок в теплое время года. А гурманы лакомятся одноименным сыром – по вкусу похожим на швейцарский Грюйер.
Региональная столица Франш-Конте, Безансон, находится в двух с половиной часах езды на поезде TGV от Парижа, до нее можно добраться на поезде из Страсбурга, Лиона и Цюриха.
В целом можно сказать, что "платформенный туризм" во Франции процветает. Почти четверть всех ночей, забронированных гостями через четыре основных сайта – Airbnb, Booking, Expedia Group и Tripadvisor – в прошлом году была проведена во Франции.
С другой стороны, количество ночей, проведенных в Праге, сократилось на 52% по сравнению с 2019 годом.
Хорватию наводняют туристы
В трех регионах ЕС в прошлом году было зарегистрировано более 20 миллионов ночевок в год: Прованс-Альпы-Лазурный берег во Франции (22 миллиона), Андалусия в Испании (25 миллионов) и адриатическая Хорватия в Хорватии (27 миллионов). Вместе они составили почти четверть (13%) ночей, забронированных через четыре большие платформы.
Регион адриатической Хорватии охватывает побережье Адриатического моря, включая популярные города Сплит, Дубровник и Пула.
"В структуре размещения в Хорватии преобладают частные квартиры и дома, на них приходится более 60% имеющихся коммерческих возможностей", – поясняет представитель Хорватского национального совета по туризму (CNTB). Они также объясняют высокий туристический поток усилиями по обеспечению "безопасных путешествий" во время пандемии и – совсем недавно – вступлением Хорватии в Шенгенскую зону, что облегчает отдых для жителей европейских стран.
За пределами ЕС интерес к Хорватии возрос со стороны британских, корейских, китайских, австралийских и американских туристов, которые пользуются новым прямым рейсом из Нью-Йорка в Дубровник.
Приезжайте на отдых не летом!
Конечно, такое количество туристов, занимающих дома, может быть обоюдоострым. В одном из последних опросов Дубровник был признан самым перегруженным туристами городом в Европе.
"Хорватия продолжает работать над диверсификацией своего предложения, продлением сезона, достижением большей устойчивости в течение следующих нескольких лет, поскольку увеличение числа гостей в пик сезона не представляется возможным", – сказал Euronews Travel представитель CNTB.
Есть признаки того, что страна движется в правильном направлении. Авиакомпании начали летать в начале года и предлагают рейсы в течение более длительного периода – в основном с апреля по октябрь. А в межсезонье все более популярным местом становится столица Хорватии – Загреб.
"Адриатическое побережье всегда привлекало туристов: это одна из самых изрезанных береговых линий в Европе, с более чем 1000 островов, – продолжает представитель Хорватского национального совета по туризму. – Адриатика также предлагает одни из самых нетронутых цивилизацией пляжей, входящие в число самых чистых в Европе".
Будь то Airbnbs или отели, большее количество туристов, равномерно распределенное в течение всего года, поможет путешественникам наслаждаться богатой природой и солнечным побережьем, не пытаясь одновременно с этим пробраться сквозь огромную толпу таких же отдыхающих.