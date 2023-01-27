От коронации до Евровидения: Зачем нужно ехать в Великобританию в этом году?

2023 год обещает стать для Британии запоминающимся годом – в нынешнем году пройдет коронация короля Карла III, знаменующая собой новую эру правления британской монархии. Впрочем, это выдающееся событие будет не единственным серьезным мероприятием, которое ожидает страну.

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"У нас не только коронация и дополнительный выходной, но и Евровидение, — говорит Патриция Йейтс, генеральный директор Visit Britain. — Буквально за одну неделю серьезность и помпезность коронации сменится легкомысленностью Евровидения". И, несмотря на столь существенную разницу в событиях, оба они привлекут на Туманный Альбион множество туристов.

Итак, когда в этом году стоит поехать в Британию? (Или, наоборот, не поехать.)

Когда пройдет коронация короля Карла III?



Коронация короля состоится в субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. При этом Евровидение запланировано на 13 мая, ровно через неделю после коронации. Причем пройдет оно не в Лондоне, как многие могут подумать, а в Ливерпуле. Это даст туристам прекрасную возможность посетить некоторые регионы за пределами Лондона,

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Более половины наших иностранных гостей не выезжают за пределы Лондона. Так что увидеть кого-то из них за пределами столицы – это большая победа", — объясняет Йейтс.

Йейтс хочет побудить туристов исследовать остальную часть Британии, чтобы предотвратить чрезмерный туризм в Лондоне: "Мы стремимся продвигать места, которые не считаются самыми популярными. Это позволит "проредить" толпы приезжих и продлить туристический сезон".

В каком городе пройдет Евровидение 2023?



Хотя представлявший Великобританию на Евровидении в прошлом году Сэм Райдер занял второе место, конкурс все равно пройдет в Британии. Это решение было принято из-за продолжающейся вот уже почти год войны в Украине, что сделало невозможным проведение Евровидение в Киеве.

Песенный конкурс пройдет в Ливерпуле, на родине "Битлз" и могущественного футбольного клуба "Ливерпуль", и станет огромным событием для города.

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Чтобы узнать больше о музыкальной истории города, обязательно посетите Ливерпульский музей "Битлз" и "Историю Битлз" (Beatles' Story) — два музея, рассказывающие об этой всемирно известной группе.

"Одна из рассматриваемых нами идей для привлечения туристов — музыкальные города, поскольку многие из них имеют очень прочные связи с разными группами, — поясняет Йейтс. — Если вы, например, вспомните Игры Содружества в Бирмингеме в 2022 году, то на них выступал Оззи Осборн из Black Sabbath (Оззи Осборн родился и вырос в Бирмингеме. – Прим. редакции)".

Если вы хотите узнать больше о богатой музыкальной истории Великобритании, обязательно посетите некоторые из других музыкальных музеев Великобритании, в том числе Музыкальный музей Ковентри и Национальный центр волынки в Глазго, который исследует историю волынки в Шотландии.

Где можно узнать больше о королевской семье?



В прошлом году Великобритания отмечала Платиновый юбилей Елизаветы II – 70-летие правления королевы. А это значит, что во многих музеях и местах, связанных с королевой, появились посвященные ей выставки. Но осенью Елизавета умерла и эти выставки сразу же продлили на неопределенный срок.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Такие места, как Холируд-Хаус в Шотландии и Сандрингем в Норфолке, а также Виндзорский замок, открыты для публики и в данный момент в них проходят специальные выставки, так что это прекрасное время для приезда".

Если вы посетите Сандрингем, королевское поместье, где королева проводила большую часть своего времени, то обязательно запишитесь на сафари-тур Land Rover, чтобы вы могли исследовать огромные территории этого прекрасного поместья. Каждый тур заканчивается классическим послеобеденным чаем, а количество мест на сафари ограничено шестью людьми.

Какие еще события произойдут в Британии в 2023 году?



Если члены королевской семьи и Евровидение для вас недостаточно звездные, то Нортумберлендский парк темного неба также отмечает свое 10-летие в 2023 году.

"Там очень темная местность, что делает ее отличным местом для космических телескопов и наблюдения за темным небом. А лучшее время для поездки туда — зимой, в самое темное время года", — говорит Йейтс.

Атмосферные осенние и зимние месяцы также являются идеальным временем для поездки по North Coast 500, ответу Шотландии на американское шоссе Route 66. Маршрут, объединяющий 500 миль побережья, проведет вас через Северное нагорье, мимо замков, чистых пляжей и обветренных гор. При этом вдоль дороги размещены зарядные устройства для электромобилей, что делает ее доступной и для владельцев электрокаров.