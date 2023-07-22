От мертвых дюн до прогулок по деревьям: ТОП-5 необычных природных объектов в Литве, до которых обязательно нужно доехать

Литва поистине богата нетронутой природой: девственными озерами, чарующими лесами и огромными песчаными дюнами, которые обязательно стоит увидеть собственными глазами. Топ-5 природных объектов для посещения во время летнего путешествия по Литве.

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Когда летний сезон достигает своего пика, сокровищница природных чудес Литвы не может не покорить сердца как приезжих, так и местных жителей. Около 3000 чистейших озер, 90 километров береговой линии Балтийского моря и лиственные леса, покрывающие более 30% территории страны, — эта балтийская жемчужина предлагает любителям природы огромное количество потрясающих пейзажей, в которые можно окунуться с ног до головы.

Дюны Ниды, или же Мертвые дюны

Foto: Giedrius Akelis



Неринга — одно из самых популярных мест на морском побережье Литвы, главным образом благодаря своим массивным движущимся песчаным дюнам. За счет усилий по рациональному использованию природных ресурсов сегодня здесь преобладают сосновые леса, но отдельные участки исторических дюн до сих пор остаются нетронутыми.

На прогулке по заповеднику Нагляй, протяженностью 1,1 километр, посетители могут столкнуться со своеобразным природным явлением — мертвыми песчаными дюнами. Несколько столетий назад мощные ветры сформировали странный ландшафт из впадин и размывов, обнаживших почву давно погибшего леса, который был погребен под песком. С Куршской косы — полуострова, внесенного в список ЮНЕСКО, — открываются неограниченные виды. Дюна Парнидас в Ниде является одной из самых высоких в Европе (52 метра), и с нее открывается прекрасный вид на бесконечные песчаные пляжи, перемежающиеся с ароматными соснами.

Лечебная прогулка среди можжевельников

Foto: Nataly Hlapkovska



Природная тропа Арлавишкю или Можжевеловая тропа, протяженностью 1,3 километра, расположенная недалеко от Каунаса, второго по величине города Литвы, предлагает посетителям полюбоваться прекрасными видами на реку Нямунас, остров Дабинта и живописные окрестные скалы.

Уникальность тропы становится более очевидной после ее реконструкции: естественный рост на крутом склоне с участками степных лугов между можжевельниками и в других частях заповедника, где встречаются редкие растения, грибы, родники с формирующимися туфами и даже висячие болота. Кроме того, воздух здесь особенно чист благодаря эфирным маслам, выделяемым можжевельником. По мнению некоторых практиков народной медицины, такой воздух обладает целебными свойствами.

Вершины деревьев на расстоянии прикосновения

Foto: Anīkšču Tūrisma informācijas centrs



Тропа Treetop Walking Path в Аникщяе стала первой тропой в странах Балтии и во всей Восточной Европе, где можно гулять на уровне деревьев. В конце тропы находится смотровая башня высотой в 34 метра.

Это уникальное архитектурное сооружение является одной из самых посещаемых туристами достопримечательностей Литвы, поскольку ни в одном другом месте нет возможности прогуляться среди верхушек деревьев на высоте более 20 метров. С этой высоты извилистая долина реки Швянтойи раскрывается во всей своей нетронутой красоте, а еще можно увидеть церковь святого апостола-евангелиста Матфея.

Постоянно меняющийся ландшафт

Foto: Gints Mucenieks

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Окрестности Биржая полны сюрпризов. Это единственный в своем роде край, где поверхность земли влияет на ландшафт, причем земля разрушается в самом буквальном смысле этого слова. Это происходит, когда грунтовые воды размывают гипсовые отложения в земле.

Над этим особенным ландшафтом и местными карстовыми озерами возвышается смотровая вышка Киркилай, которая имеет своеобразную форму, напоминающую каноэ или тонущую лодку. Высота башни составляет почти 32 метра, что позволяет любоваться окружающим ландшафтом во всей его полноте. Летом, при определенных условиях, озера приобретают разные цвета — окрашиваются в различные оттенки зеленого и синего.

Тайны языческого наследия Литвы

Foto: Deimantė Statinytė



Природная тропа "Дубовая роща Дукштас" проходит по одному из старейших и крупнейших естественных дубовых лесов Литвы. Среди подлесков 200-летних дубов обитает несколько видов редких и исчезающих животных, растений, грибов и лишайников.

Поскольку несколько сотен лет назад этим деревьям поклонялись как богам, в парке можно увидеть деревянные статуи, сделанные в их честь. Мистическую энергетику парку придает Айренский камень с выгравированными рунами, значение которых до сих пор остается загадкой для человечества.