От Стамбула до Лондона за 56 дней: как выглядит и сколько стоит самый длинный автобусный маршрут в мире

Новое эпическое автобусное приключение позволит путешественникам проехать 12 000 км от Стамбула до Лондона. 56-дневное путешествие, проходящее через 22 страны, организует индийская компания Adventures Overland.

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Побив нынешний рекорд самого длинного автобусного маршрута в мире – 6 200 км, принадлежащий перуанской компании Ormeño, поездка обещает стать мечтой любителей "медленного туризма".

Что такое Adventures Overland?



Adventures Overland – это индийская туристическая компания, базирующаяся в Гургаоне, городе к юго-западу от Нью-Дели. Опираясь на "Тропу хиппи" 50-70-х годов – популярное сухопутное путешествие из Европы через Стамбул в Азию – два владельца компании Санджай Мадан и Тушар Агарвал с 2012 года организуют необычные путешествия для всех желающих.

Их ежегодная поездка "Дорога в Лондон" – это автопутешествие по разным странам с разной отправной точкой каждый год. Теперь эта концепция ляжет в основу нового эпического автобусного маршрута. Маршрут предполагалось запустить еще в 2020 году, но этому помешала пандемия и теперь "Автобус в Лондон" (Bus to London) отправиться в путь в августе 2023 года.

В 2019 году участники "Дороги в Лондон" начали свое путешествие в Индии, проехав через Юго-Восточную Азию, Китай, Ближний Восток и Европу. Автомобильное путешествие протяженностью 16 000 км заняло 50 дней и пересекло восемь часовых поясов.

Компания получила восторженные отзывы в социальных сетях. Один из пользователей Facebook написал, что это путешествие превратило его из туриста в путешественника: "Единственное слово, которое у меня есть – "потрясающе". Это не поездка, это опыт".

По словам другой участницы путешествия, этот отпуск оказался одним из самых ярких впечатлений в ее жизни.

Куда приведет вас 56-дневное автобусное путешествие?

Что же касается автобуса, то, стартовав в Стамбуле (Турция), он провезет путешественников через Балканы, Восточную Европу, страны Балтии, Скандинавию и Западную Европу.

Автобус посетит столицы восточной и центральной Европы, включая Софию в Болгарии, Белград в Сербии, Загреб в Хорватии, Любляну в Словении, Будапешт в Венгрии, Братиславу в Словакии, Прагу в Чехии и Варшаву в Польше, а также заедет в Освенцим.

Далее путешественники отправятся на север, в Литву, Латвию и Эстонию, а затем пересекут Финский залив и доедут до деревни Санта-Клауса и самой северной точки Европы, куда можно добраться по дороге – Нордкапп.

Направляясь на юг через Норвегию, путешественники проедут по потрясающей Атлантической дороге с остановками в Тромсе, Бергене и Осло – по пути у них будет возможность увидеть северное сияние.

Дальнейшие остановки в Стокгольме (Швеция) и Копенгагене (Дания) проложат путь к последней неделе путешествия по Германии, Нидерландам, Бельгии и Франции и, наконец, завершатся в Лондоне (Великобритания).

Каким будет автобус?



Для одних 56-дневное путешествие на автобусе звучит как эпическое приключение. Для других это может показаться сущим адом.

Чтобы облегчить страдания пассажиров, Adventures Overland обещает регулируемые сиденья с откидными спинками и большим пространством для ног. Расположение сидений по принципу "два с одной стороны, один с другой" создает более широкий проход. Кроме того, путешественникам будут доступны индивидуальные развлекательные системы с портами AUX и USB.

Foto: Adventures Overland

Сиденья также будут оснащены складными подносами и USB-зарядными устройствами для телефонов. Также автобус планируется оборудовать туалетом. Путешественникам будет разрешено брать на борт по два полноразмерных чемодана.

Между этапами путешествия запланирован день отдыха, во время которого никаких поездок не предусмотрено. В остальные дни автобус будет проезжать от 95 до 675 км – в среднем около 440 км за каждый день путешествия. За 28 дней в пути участники "Автобуса в Лондон" проедут 12 265 км.

Сколько это стоит и что еще включено?



Автобус в Лондон отправится из Стамбула 7 августа и прибудет в Лондон 1 октября 2023 года.

Стоимость поездки составляет 2 миллиона индийских рупий (22 420 евро) плюс налоги с человека. В эту сумму входит весь транспорт, визы и проживание в гостинице из расчета на двух человек, проживающих в одном двухместном номере. Также оплачиваются все завтраки, 30 обедов и 30 ужинов.

В каждом пункте назначения обещаны местные англоговорящие гиды, а также обзорные и пешеходные экскурсии по пути следования.

Авиабилеты в начальный и конечный пункты путешествия не включены. Также в стоимость не включено страхование путешествий, но его обязательно нужно оформить, поскольку непредвиденные расходы из-за погоды, задержек или поломок никто не отменял.

В поездке могут принять участие не более 30 человек.