От веселой тюрьмы до полной сумы. Вильнюс в Рождество: 5 обязательных для визита мест, каких нет в Риге

В январе Вильнюс отмечает свое 700-летие, в предверии грандиозного юбилея столица Литвы приготовилась к Рождеству и Новому году с особым размахом и изобретательностью. "Тургид" провел разведку в праздничном городе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Изголодавшись за время пандемии по туристам и массовым мероприятиям, столица Литвы к праздникам нарядилась, как девушка на выданье. Улицы, витрины и площади конкурируют друг с другом по пышности убранства и мастерству декораторов.

Елки и рождественские инсталляции забрались в самые неожиданные места — от дворика пятизвездочной гостиницы Pacai в стиле барокко до площадки за каменными стенами недавно закрытой Лукишкской тюрьмы, бывшей местом заключения самых опасных преступников.

Foto: Publicitātes attēli

В кафе Mano guru на улице Вильняус работает резиденция Деда Мороза, где гномики занимаются с детьми выпечкой и украшением печенья, делают свечи и угощают чаем. Обозреть все праздничные красоты Старого Вильнюса можно, сделав круг на фиолетовом с золотом рождественского поезде: взрослым поездка обойдется в 3 евро, детям ниже 90 см — бесплатно.

Foto: DELFI

Если в Риге Рождественский городок с базарчиком запланирован лишь до 1 января, то в Вильнюсе празднуют до 8 января. Столица Литвы с гордостью подчеркивает свою многоконфессионность и многокультурность, установив на улицах, названных в честь разных этносов и дружественных стран, таблички на соответствующих языках - Жиду (Еврейская), Вокечю (Немецкая) и Тоторю (Татарская), Исландиес (Исландская), Варшувос (Варшавская), Русу (Русская)... В общем девиз Вильнюса - "Единство, справедливость, надежда" (Unitas, Justitia, Spes) во всей красе.

Foto: DELFI

С началом войны одна консервативная партия предложила "русскую" табличку снять — большинство выступило против. В том числе и мэр города Ремигиус Шимашюс. Улица существует со Средних веков — здесь селились люди их восточных земель Великого княжества Литовского и ведет она к Пречистенскому кафедральному собору… А вот улицу, где находится посольство России, переименовали в улицу героев Украины — к украинским беженцам, которых Вильнюс принял более 30 тысяч, в городе относятся очень трепетно. В том же отеле Pacai они могут получить кров на первых порах.

Foto: DELFI

В предверии праздников над улицами Старого города развесили еловые гирлянды, на которых световодами выложено на разных языках - "Милый Вильнюс". В том числе на украинском и на русском языках.

1. Самая богатая елка — на 700 свечей

Foto: DELFI



С 2015 года Вильнюс отказался от установки на Кафедральной площади главной срубленной X-mass tree и сосредоточился на скульптурных композициях из огней и еловых лап. В этом году получилась самая роскошная: конструкция из 600 тысяч еловых веток, окруженная 10 км гирлянд в форме трехэтажного торта высотой 25 метров и диаметром 22 метра. Три белых слоя "торта" украшены 700 декоративными свечами — по числу лет, прошедших с первого письменного упоминания города в обращении великого князя Гедиминаса.

Foto: DELFI

Изначально на рождественское убранство города собирались потратить четверть миллиона евро, но из солидарности с народом Украины городские власти решили сэкономить 157 тысяч евро. В том числе отказаться от большой елки на Ратушной площади и праздничного освещения мостов, а 3D-сказку на стенах Кафедрального собора покажут в январе на день рождения Вильнюса. И все же город выглядит очень нарядно. Ведь для экономики важно, чтобы жители и гости не погружались в депрессию, а могли как следует отдохнуть, повеселиться и купить побольше подарков.

2. Тюрьма с катком - для тех, кто любит посуровей

Foto: Rytis Seskaitis



Главный Вильнюсский каток открылся 1 декабря в необычном месте — во внутреннем дворе Лукишкской тюрьмы. Он работает каждый день с 10 утра. Первый сеанс бесплатный, позже — 4-6 евро. Коньки выдают просто так. Рядом работают закусочная и кафе.

Foto: DELFI

Рождественское катание можно совместить с экскурсией по тюрьме, закрывшейся в 2019 году после 115 лет работы. Это была одна из последних тюрем, построенных на территории царской России по приказу Николая Второго: по тем временам - очень современная, с водопроводом, вентиляцией и отоплением. В тюрьме содержалась тысяча заключенных с пожизненными сроками.

Foto: DELFI

На фото: сегодня единственный заключенный в Лукшикской одиночной камере - макет Владимира Путина.

Среди первых сидельцев был Феликс Дзержинский. В 1940 году здесь побывал будущий первый премьер Израиля Менахем Бегли, а в 90-х - последний лидер компартии Литвы Миколас Бурокявичус, по просьбе которого в 1991 году вы город ввели войска. Позже здесь содержались бандиты, маньяки и безжалостные убийцы.

В ожидании приговора и экстрадиции здесь два года пробыл французский рок-стар Бертран Канта — он в приступе ревности убил актрису Мари Трентиньян, приехавшую в Вильнюс на съемки. В благодарность за теплый прием француз устроил концерт в тюремном храме. Там же отмечали свадьбу двух заключённых — убившей своих сыновей Алмы Бружайте-Ионайтене и убийцы четверых человек. Та же Алма расписала вручную узорами тюремные почтовые ящики, куда заключенные могли бросать свои письма к депутатам.

Foto: DELFI

Главный зал центрального входа, превращенный в бар, сражает воображение: белая плитка, резные металлические детали, балконы с изразцами, бегающие огоньки - ощущение, что попали не в тюрьму, а волшебный замок. На трех этажах, соединенных диагональной лестницей, можно ознакомиться с обстановкой бывших камер-одиночек — со столом, туалетом и раковиной. В одной из них показан быт заключенного: постельное белье, минимум одежды, эротические журналы на стене и нарисованный календарь — сколько осталось.

Foto: DELFI

Часть помещений отданы в аренду под офисы — преимущественно мастерские художников и репетиционные студии музыкантов. Тюрьма считается памятником архитектуры. Были планы превратить это место в киностудию, торгово-развлекательный центр или музей, а пока — в одном дворе елки, в другом — каток.

3. Мо Музей — световые инсталляции и новое искусство

Foto: DELFI



До 28 декабря на террасе MO Museum горит эффектная световая инсталляция Котрины Чалкайте G'astronomic Vilnius. Это своеобразное посвящение гастрономической экосистеме города. И система эта очень разнообразна: от классической литовской кухни (например, Stiklai Taverna) до пост-советского ренессанса (Neringa), от высокой кухни (Stebuklai) до вегетарианской (Rose Hip).

Foto: DELFI

На фото - утиная грудка в ресторане высокой кухни Stebuklai.

Здание одного из новейших музеев Вильнюса MO Museum — подарка обществу от коллекционеров искусства Буткусов (чем-то напоминает историю с Zuzeum) - спроектировано Даниэлем Либескиндом, архитектора более десятка мировых музеев.

В эти дни на втором этаже проходит экспозиция Op Art Reflections — работы литовских художников андеграунда в жанре оптического искусства советского времени и сейчас. Для сравнения - образцы старинных тканых холстов, которые, оказывается, уже сотни лет назад создавались в схоже жанре.

Foto: DELFI

На третьем этаже — выставка "Встреча, которой никогда не было". В сотрудничествами с нидерландскими кураторами в Вильнюс доставили работы самый известных акторов современного искусства, вплоть до Энди Уорхолла, которые выставлены рядом с произведениями литовских авторов тех же лет и концепций, созданных за "железным занавесом". В реальной жизни им так и не довелось встретиться.

4. Ужупис — суверенное Заречье

Foto: DELFI



Одна из визитных карточек города — арт-район Ужупис, вильнюсский Монмартр. Когда-то в парке у реки работал монастырь бернардинок, но в советское время его здания отдали Академии художеств, а окрестности населились художниками и студентами. А в годы независимости и состоятельные горожане осознали, что жить вдоль реки — особое счастье, что сразу отразилось на ценах.

Foto: DELFI

Свой вольный дух Ужупис сохранил и по сей день, став государством в рамках города. Со своим президентом и Конституцией, которую можно прочесть и на русском языке. Среди ее статей - "Человек имеет право на горячую воду, отопление зимой и черепичную крышу", "Каждый имеет право ошибаться", "Никто не имеет права на насилие", "Каждый имеет право плакать", "Каждый имеет право не бояться"… Правда, пограничный контроль здесь работает лишь раз в году — 1 апреля, в День независимости Ужуписа.

Foto: DELFI

Бродить по вольной республике можно часами, заглядывая в принарядившиеся к Рождеству дворики, фотографируясь с Трубящим ангелом, пристраиваясь в очередь за лучшей в городе пиццей или напросившись в мастерскую керамики, которую закаляют в тесте — как это делали несколько веков назад.

Foto: DELFI

Памятник неизвестному учителю, галерея современного искусства, качели судьбы над речкой Вильняле и необычный Иисус с рюкзаком. В рюкзаке — понятно что, камни. В средневековом Вильнюсе критически не хватало стройматериалов, поэтому приезжих обязывали либо платить пошлину, либо привозить два увесистых булыжника. Но не держать за пазухой.

5. Паупис — модная история фабричного района

Foto: DELFI



Проект особой гордости Вильнюса — новый район Паупис (Предречье) на месте полуразвалившейся промышленной зоны, бывшей весьма криминогенным местом, а еще раньше — районом "красных фонарей". В современный комплекс, спроектированный командой из семи лучших архитектурных компаний Литвы, вложили боле 170 млн евро.

Foto: DELFI

Несколько кварталов коттеджной и малоэтажной застройки с подземными паркингами, детские площадки, беговые и пешеходные дорожки... Проект на современный лад переработал арки и формы Старого города, обогатив общественное пространство уникальными двориками, впечатляющими арт-объектами, фонтанами и променадом у реки. Рождественское настроение особенно ощутимо на фуд-кортах Paupys Market, где вокруг гигантского Йети собраны закусочные со всех концов света.

Foto: DELFI

Кстати, первое письменное упоминание города 700 лет назад содержалось в обращении великого князя Гедиминаса к… рижанам: приезжайте в Вильнюс — у нас хорошо!