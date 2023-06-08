От витражей и карет до скаутов и магии: Мини-путеводитель по лучшим необычным музеям Европы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европейские города богаты разнообразными национальными галереями. Но в отпуске чаще хочется посмотреть на что-то необычное, нежели бродить по гигантским художественным и историческим музеям (если, конечно, вы не приехали в этот конкретный музей специально).

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Впрочем, не все необычные музеи стоят того, чтобы в них побывать. Компания Stasher, занимающаяся хранением багажа, проанализировала отзывы в Google и составила список из пяти лучших "странненьких" музеев Европы, кода и предлагает вам заглянуть.

Пятое место: Музей императорских карет в Вене

Музей императорских карет в Вене, Австрия, представляет транспорт ушедшей эпохи и имеет высокий средний рейтинг туристов – 4,7 из 5.


Посетителей музея ждут яркие впечатления о придворной жизни, здесь представлено множество оригинальных исторических карет начиная с эпохи королевы Сиси и заканчивая 1900-ми годами.

Вход в музей платный – 12 евро, но для всех, кто не достиг 19-летнего возраста, вход бесплатный.

Четвертое место: Музей ярмарочного искусства в Париже

Париж – это город, который заставляет путешественников возвращаться сюда снова и снова. Если вы уже повидали все основные достопримечательности столицы Франции – хотите избежать некоторых переоцененных – то причудливый Музей ярмарочного искусства может оказаться тем местом, куда стоит заглянуть. Так, по крайней мере, решило множество посетителей музея, оставивших отзывы в Google и оценивших его в 4,7 из 5.

Описанный как "мир мечты", музей полон диковинных шкафов, карнавалов, невероятных садов и ярмарок времен "Прекрасной эпохи". Традиционных витрин с экспонатами в музее нет, все проходит в интерактивном формате.

На сайте музея можно забронировать и экскурсию с гидом, она длится 1,5 часа и стоит 18,80 евро для взрослого и 12,80 евро для детей в возрасте от 4 до 11 лет. Имейте в виду: музей открыт только по средам, выходным и в дни школьных каникул.

Третье место: Музей "Магического круга" в Лондоне

"Магический круг" – самое известное в мире английское общество фокусников и иллюзионистов – имеет свою штаб-квартиру в Лондоне. Почетным членом общества является даже недавно коронованный король Карл III. Средняя оценка этого необычного места среди его посетителей – 4,8 из 5.

Здесь хранятся сокровища, рассказывающие об истории магии, в том числе ботинки, которые были на британском иллюзионисте Динамо, когда ходил по Темзе, и первая книга о магии, написанная на английском языке более 400 лет назад. https://www.youtube.com/watch?v=ge_tLl4v3mo

"Магический круг" принимает посетителей только в рамках программы публичных мероприятий и по предварительной записи.

Второе место: Музей витража в Кракове

Музей витражей в польском Кракове в среднем оценивается посетителями в 4,8 балла из 5. У музея богатая история – он работает как действующая витражная мастерская с 1902 года и продолжал функционировать даже во время Второй мировой войны.

Экскурсии в музее проводятся со вторника по субботу за 42 злотых (примерно 9 евро). На мастер-классах, проводимых специалистами, вы также можете изготовить собственные сувениры из витражного стекла.

Первое место: Музей скаутов в Вене

Еще один венский музей попал в пятерку лучших необычных музеев в Европе. К императорским каретам добавились скауты. Музей скаутов (или "Pfadfindermuseum") может похвастаться впечатляющими 4,9 баллами из 5 по отзывам на Google. Его хвалят за удивительные рассказы об истории движения скаутов и регулярно обновляемые выставки.

Входной билет стоит всего 4 евро для взрослых и 2 евро для детей до 18 лет, что делает его доступной достопримечательностью для тех, кто интересуется скаутами и гидами. Pfadfindermuseum открыт для посетителей в ограниченное время в четверг и пятницу каждую неделю, а в другое время – по предварительной договоренности.

Какие "странненькие" музеи в Европе пользуются наименьшей популярностью?

Для того чтобы специализированный музей очаровал широкую аудиторию, требуется нечто особенное – и не все из них обладают этим. При составлении рейтинга Stasher сначала отобрал 62 "самых странных музея" из первоначального списка, а затем отсортировал их по средним отзывам на Google.

На последнем месте в списке оказался Музей пыток в Амстердаме, со средним баллом 3,3 из 5. Большинство критических замечаний в адрес музея связано как с его небольшим размером, так и с отсутствием каких-либо увлекательных экспозиций.

Музей осветительных и нагревательных приборов в Стамбуле занял второе место, причем в негативных отзывах упоминается отсутствие гигиены и чистоты. Далее расположился берлинский дуэт из Музея неслыханных вещей и Музея газовых фонарей.

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