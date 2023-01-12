Путешествия на поездах по Европе становятся все более и более популярными. Частично это обусловлено появлением новых маршрутов и поездов, частично – высокой стоимостью авиабилетов и растущим на них спросом после пандемии, который авиакомпании не всегда в силах удовлетворить. Но всегда ли путешествовать поездом дешевле, чем летать?

Если мы говорим о пригородных поездах, которыми пользуется значительное количество местных жителей, то им выгодно приобретать проездные билеты на месяц, квартал или полугодие и, соответственно, платить за билет меньше стандартной его цены. Туристам же, как правило, приходится раскошелиться на один или несколько билетов на поезд чтобы осуществить запланированную поездку.

Транспортные расходы являются ключевым фактором при составлении бюджета поездки, а железнодорожные тарифы сильно различаются в странах Европы. По состоянию на ноябрь 2022 года стоимость проезда на поезда в ЕС выросла на 3% за последние пять лет. Инфляция сильнее ударила по некоторым европейским странам, таким как Великобритания и Швеция, не говоря уже о странах Балтии.

Итак, в каких странах самые высокие железнодорожные тарифы в Европе?

Обычно железнодорожные тарифы зависят от типа билета, например, в один конец или туда и обратно, и времени бронирования, например, покупка билета в день поездки или заранее. Euronews рассмотрел все эти возможные варианты, проанализировав цены на поездки между вокзалами столиц и вокзалами на расстоянии примерно 80 километров.

Покупка в день поездки: Великобритания самая дорогая

На сегодняшний день Великобритания является самой дорогой страной с точки зрения проезда в один конец с билетами, забронированными в день поездки. Например, вы заплатите 30 фунтов стерлингов (33,90 евро) за проезд от лондонского вокзала Паддингтон до Оксфорда.