От злых глаз до священных сердец: как выглядят талисманы счастья в разных странах

Талисманы удачи – японские кошки манэки-неко, египетские скарабеи, китайские золотые жабы – это вещи считаются не просто красивыми сувенирами, но и символами надежды в трудные времена.

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Четырехлистный клевер в Ирландии. Расписные далекарлийские лошадки в Швеции. Китайские жабы, египетские скарабеи. Держите ли вы такие амулеты на столе, носите ли их на шее или устанавливаете возле входной двери, эти талисманы призваны обеспечить вам кратчайший путь в лучшее будущее, отразить злых духов или снять проклятье.

Конечно, нет никаких доказательств того, что те амулеты, которые туристы обычно покупают в качестве сувениров, действительно работают. Но эти вещи все равно продолжают нас завораживать.

Часть объектов такого рода привносит в нашу жизнь религия (статуэтки Будды в Юго-Восточной Азии), другую часть – традиции (красочные звезды на домах амишей). Но все, будучи достаточно уникальными сами по себе, являются универсальным символом надежды и удачи для человечества в целом. Тот факт, что с течением времени подобные знаки появляются в каждой культуре, говорит о том, как глубоко в нас заложена надежда на удачу и вера в это.

Поиски комфорта

В трудные времена многие из нас хотели бы иметь хоть какой-то амулет, который бы приносил удачу (даже если это всего лишь самовнушение). Люди часто становятся суеверными, когда им приходится сталкиваться с проблемами в жизни, в работе или в личных отношениях. Мы живем в очень нестабильные времена, когда – не имея возможности повлиять на окружающие события – человечество начинает надеяться на то, что удачу ему принесет какой-либо талисман. Так, во время Великой депрессии были невероятно популярны кроличьи лапки, а летчики-истребители во время Второй мировой войны часто летали с мягкими плюшевыми игральными кубиками.

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Даже сейчас, когда в мире все еще разворачивается эпидемия коронавируса, многие люди пытаются "отогнать" от себя опасность, используя разнообразные талисманы. Так, например, в некоторых частях Индонезии люди изготавливают так называемые tetek melek, традиционные самодельные маски, сделанные из листьев кокосовой пальмы, которые вешают над дверью, чтобы отразить напасть. И даже мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в самом начале эпидемии заявлял, что спасается от коронавируса при помощи молитв и амулетов.

Впрочем, вера в чудодейственные силы амулетов вообще характерна для Мексики и стран Центральной Америки. Крошечные металлические амулеты можно найти как в церквях, так и в сувенирных магазинах, часто с изображением частей тела или существ, нуждающихся в исцелении или божественном вмешательстве. При этом значение изображения на амулете может истолковываться как в прямом, так и в переносном смысле. Например, изображение руки на амулете может означать как изгнание болезней рук, так и желание стать более сильным физически.

Эти крошечные блестящие чармы часто наклеивают на небольшие деревянные или металлические сердца (corazon). Наиболее широко распространены подобные символы веры и романтической любви, защищающие своих обладателей также от сердечных болезней и горечи расставаний. В одном из районов центральной Мексики – Сан-Мигель-де-Альенде – подобные сердечки являются одновременно и символом города, и вездесущим сувениром, который можно повесить дома на стенку и начинать надеяться на чудо.

Злые глаза, добрые руки

Другая группа амулетов, которую человечество начало использовать много тысяч лет назад и продолжает это делать до сих пор – это талисманы, отгоняющие злых духов. К числу самых старых из них относятся назары – амулеты от сглаза в виде концентрических окружностей белого и синего цветов. Считается, что история этого амулета восходит к шумерам из долины реки Евфрат, которые использовали подобные "глаза от сглаза" еще 5000 лет назад. В Турции эти глаза смотрят на нас отовсюду – из мисок, с украшений и даже с ковров.

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Еще один старинный ближневосточный амулет – хамса, изображающийся в форме открытой ладони с пятью пальцами. Мусульмане называют этот символ "рука Фатимы", а иудеи – "рука Мириам". Этот амулет часто делают из латуни, олова, эмали и других материалов или изображают на ожерельях, настенных коврах, дверных молотках, кофейных кружках и т.д.

Большинство подобных амулетов нельзя назвать исключительно марокканскими, мусульманскими или арабскими. Эти амулеты любили носить торговцы в Средней Азии, которые сопровождали караваны в разные места земли и... знакомили с амулетами другие народы. И каждая культура привносила в конкретный амулет что-то свое.

Приносящие удачу

Люди во всем мире верят в приносящих удачу существ. В Таиланде это слоны, которых часто встречаются в виде подвесок на сумки, кулонов на ожерельях или принтов на футболках. А в Перу и Боливии – torito de pucará – разукрашенные керамические быки, украшающие крыши многих домов в сельских районах этих стран.

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Когда-нибудь, если мне посчастливится побывать в Японии, возможно, одна из этих маленьких машущих лапками кошек, манэки-нэко, встретит меня у входа в ресторан или магазин. Считается, что они привлекают клиентов и приносят богатство и удачу. Кажется, что они как будто прощаются с нами, но, на самом деле, в японской культуре это приглашающий жест. Их очень легко найти и купить в качестве сувенира, причем совершенно не обязательно, что это будет именно керамическая фигурка, а не печенье в форме кошки, чашка с ее изображением или брелок для ключей. Если же, котики вас не привлекают, то всегда есть шанс купить омамори – небольшой мешочек из парчового шелка с письменными молитвами, которые продаются в синтоистских и буддийских храмах Японии.

Испытание веры

Во многих странах считается, что удачу можно призвать и совершая определенные действия. Например, в Англии некоторые люди в первое утро каждого месяца сразу после пробуждения произносят слово "кролик". Сербы брызгают водой вслед человеку, который отправляется в путешествие или идет на важное интервью при приеме на работу. Испанцы в канун Нового года надевают красное нижнее белье и съедают дюжину ягод винограда в тот момент, когда ровно в полночь бьют часы или звонит колокол. Считается, что за этим обязательно должны последовать 12 счастливых месяцев. Что уж говорить о ритуалах, к которым мы все привыкли с детства – вроде стучания по дереву или плевкам через левое плечо.

Но какое бы действие человек не совершал в надежде привлечь к себе удачу, его итог в 99% случаев является результатом самовнушения. Например, в серии экспериментов исследователи просили людей решать анаграммы, играть в гольф и так далее, как с любимыми амулетами в кармане, так и без них. Как ни странно, но лучшие результаты показывали те люди, у которых при себе были талисманы. Но причиной успехов были не талисманы сами по себе, а то, как люди ощущали себя с амулетом в кармане – они были более спокойны, собраны и, соответственно, внимательны при выполнении заданий.

А есть ли у вас какие-нибудь талисманы?