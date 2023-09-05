Отдохнуть и не разориться. Бюджетный отпуск в самых популярных направлениях из аэропорта Риги

Аэропорт "Рига" предлагает полеты по 100 различным направлениям. Конечно, наиболее популярны те страны, где можно отдохнуть, и не остаться, как говорится, "без штанов". В какие страны и города можно недорого поехать из Риги?

Туристический сайт Eurodirections составил список самых популярных направлений. Из тех, что занимают первые места, мы рассмотрим пять — Брюссель, Кипр, Мальта, Милан и Дублин. В каждое из этих мест можно добраться из Риги несколькими авиакомпаниями.

Допустим, вы планируете короткий отпуск на три-четыре дня и путешествие только с ручной кладью. Здесь следует помнить, что у airBaltic ручная кладь — это стандартный чемодан весом до 8 кг (55x40x23 см) плюс небольшая сумка (30x40x10 см), а у Ryanair — сумка под сиденье (40x20x25 см) весом до 5 кг. Если у вас есть ручная кладь, которую можно разместить в верхнем отсеке, то это в среднем стоит 26 евро. Обратите внимание, что цены, приведенные в данной статье, являются ориентировочными, так как цены и предложения авиакомпаний динамично меняются.

Милан

В Милан можно отправиться с airBaltic или Ryanair. Если вам повезет, то с airBaltic во время акций вы сможете слетать в эту северную итальянскую жемчужину и вернуться домой за 110 евро. Перелет бюджетной авиакомпанией Ryanair в аэропорт Бергамо стоит на 50 евро дороже.

С чем чаще всего ассоциируется Милан? С модой и знаменитым собором. Если вас интересует первое, то вам потребуется больше денег, а вход в Миланский собор обойдется в 20 евро.

Торговый центр, названный в честь итальянского короля, представляет собой прекрасный образец архитектуры конца XIX века, с дорогими магазинами и ресторанами. К слову, там же есть киоски с мороженым, а не попробовать джелато в Италии — это преступление!