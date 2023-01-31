Отдых как в раю: Топ-5 лучших итальянских озер (с точки зрения итальянца)

Италия — это не только море и солнце, это еще и прекрасные озера и… да, верно — солнце. Вот пять самых красивых и заслуживающих внимания путешественника озер. Причем не с нашей точки зрения, а с точки зрения инсайдера, живущего в стране.

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Комо

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Озеро Комо, окруженное горами, любимо как простыми итальянцами, так и звездами всех мастей. Живописные берега украшены разнообразными вилами, но это вовсе не портит пейзаж, скорее наоборот. Озеро расположено всего в 40 километрах от Милана, так что добраться до него не составит никакого труда. На берегу несколько живописных итальянских городков (включая, собственно, Комо) и даже если вы не остановились в Милане, в окрестностях самого озера всегда можно найти пару-тройку отелей.

Гарда

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Гарда — самое большое озеро Италии, расположено у подножья Альп и питается потоками с гор. Это более чем курортное озеро с отлично развитой инфраструктурой. Вишенки на торте: итальянский "Диснейленд" — Гардаленд, аквапарк Canevaworld, парк развлечений Мувиленд. И, разумеется, есть где развернуться любителям итальянской культуры, особенно поэзии, поскольку курорты Гарды любимы итальянской богемой.

Изео

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Мекка водного туризма севера Италии — от плавания и виндсерфинга до рыбалки (форель, щука!), дайвинга и парусного спорта. По окрестностям удобно перемещаться на "озерном" транспорте, ибо портов на озере аж целых 16. Либо пешком по его берегам — есть большое количество троп для пешего туризма, включая знаменитую Via Valeriana, проходящую по маршруту древнего торгового пути. Но в целом это, пожалуй, самое тихое озеро из этого списка и лучше всего подойдет тем, кто чурается шумных и праздных толп. И любит вино.

Лаго-Маджоре

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"Большое озеро" находится на самой границе со Швейцарией, фактически один из берегов принадлежит этой стране. По этой причине когда-то озеро было любимо европейской знатью, но сегодня это довольно тихое место с семейными курортами.

Орта

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Жемчужина острова — Орта-Сан-Джулио с настоящим "средневековым" Старым городом с его узкими улицами и характерной архитектурой. А прямо напротив — остров Сан-Джулио, на котором застроен каждый сантиметр земли. Озеро маленькое и является отличным местом для проведения романтических выходных.