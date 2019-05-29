Отдых летом — когда и куда лучше не ездить, чтобы не испортить себе отпуск

Местные жители из ОАЭ летом бегут, потому что даже им не нравится жара, доходящая до +49 градусов и море, прогревающееся до +37 градусов по Цельсию. Что в ОАЭ делать в такую погоду? Только если заниматься шоппингом, но для этого ли вы едете на курорт?!

Лучшие месяцы для отдыха в ОАЭ — октябрь и ноябрь. А лето оставьте для верблюдов.