Отдых у соседей: куда отправиться на выходные в Литву и Эстонию

Литовцы и эстонцы серьезно готовятся к новому туристическому сезону, а идеи о том, куда можно отправиться на выходные к нашим северным или южным соседям можно будет совсем скоро почерпнуть на туристической выставке Balttour 2023, которая пройдет на Кипсале 3-5 февраля. Но вот несколько основных направлений.

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Литва

Забавы и отдых в Парке динозавров

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Если ваши дети живо интересуются древними обитателями нашей планеты, то вам непременно следует посетить Парк динозавров. Это тематическое место досуга и отдыха понравится всей семье! Здесь вы увидите множество разнообразных ящеров, рычащих, двигающихся и даже извергающих воду. А еще карусели, горка для спуска на покрышках, 5D кино, водные велосипеды, батуты и другие аттракционы, причем все это уже включено в стоимость билета! Ожидаемый весенне/летний сезон Парк динозавров встретит с рядом новинок: интересной трассой препятствий стерозавров на деревьях, мерцающим зеркальным лабиринтом, обновленным Дино амфитеатром и электромобилями, на которых теперь могут кататься и дети, и взрослые.

Вокруг света за один день

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Да, это возможно! Достаточно посетить парк миниатюр "Сады Вавилона", расположившийся на четырех гектарах благоустроенной территории в Литве совсем неподалеку от Балтийского моря. Здесь можно увидеть Эйфелеву башню, Великую Китайскую стену, египетские пирамиды и другие всемирно знаменитые строения в окружении более чем 40 тысяч растений. Парк миниатюр открылся совсем недавно, но уже успел стать излюбленным местом помолвок и свадебных церемоний. Расположен он совсем недалеко от Парка динозавров, а потому и на выставке Balttour 2023 об обеих достопримечательностях вам подробно расскажут в одном месте!

Ансамбль/комплекс усадьбы князя Огинского

Foto: I. Vaitkevicius

Живописные усадьбы с просторными, тщательно ухоженными парками редко кого оставляют равнодушными. Если планируете путешествие по Литве, непременно посетите ансамбль усадьбы Михаила Огинского с впечатляющим парком площадью 58,3 гектара в Плунге, примерно в 60 км от Клайпеды и Паланги. В наши дни ансамбль образуют десять построенных в разных стилях зданий 19-го века – дворец в стиле неоренессанса и два здания для прислуги, конюшня в неоготическом стиле, называемая "часовой башенкой" летняя вилла-оранжерея, прачечная, дома адвоката и др. В наши дни в усадьбе действует Жемайтийский художественный музей, а в парке растут дуб Перкунаса – один из древнейших и крупнейших дубов Литвы, а также овеянная легендами Плакучая липа. Узнайте больше на стенде ЦТИ Плунге!

Средневековый замковый комплекс в Тракае

Foto: Giedrius Akelis

Представители ЦТИ Тракая пригласят путешественников насладиться озерным ландшафтом и средневековым замковым комплексом. Уникальное по красоте озеро Галвес с давних времен украшают три замка – старый, островной и полуостровной! Готический островной замок является единственным расположенным между озер замком во всей Центральной и Восточной Европе! А старый замок, несколько раз разрушенный и восстановленный, вместе с переоборудованным ансамблем монастыря и неоготической церкви представляет собой памятник культуры государственного значения. Это надо видеть своими глазами!

Эстония

Эстонский дорожный музей для больших и маленьких

Увлекательное приключение всей семье гарантирует Эстонский дорожный музей, находящийся примерно в трех часах езды от Риги – в поселке Варбусе уезда Пылвамаа. И он действительно впечатляет! Коллекция занимающего почти 10 гектаров музея включает более 43 000 экспонатов, в том числе крупнейшую в Восточной Европе коллекцию грейдеров. Здесь можно узнать о том, как автомобиль из роскоши превратился в товар широкого потребления, о безопасном вождении, о развитии дорог и дорожно-строительной технике, об изготовленных в Эстонии и самодельных транспортных средствах, а также о многом другом. Есть и созданная специально для детей увлекательная и познавательная экспозиция. Снаружи расположены зона отдыха, детский городок дорожного движения с электромобилями, экспозиция транспортных средств и обширная территория с соответствующими разным эпохам дорогами. Посетив это место, вы непременно посоветуете его своим друзьям!

Эстония как направление spa

Foto: Publicitātes foto

Не секрет, что многие едут в Эстонию за расслабляющим отдыхом в одном из центров spa и хорошего самочувствия. И не зря! Предложений много и на любой вкус. Семьям с детьми прекрасно подойдет spa отель и водный центр Tervise Paradiis. Желающие отдохнуть вдали от детей непременно придут в восторг от комплекса только для взрослых, разместившегося на двух этажах 4* отеля Kalev Spa! В свою очередь услуги медицинского spa предлагает центр Narva-Joesuu Medical Spa с крупнейшим в Эстонии обогреваемым открытым бассейном. Чтобы не растеряться перед обширным выбором, посетите на выставке стенд Эстонской ассоциации spa, изложите свои пожелания и получите индивидуальное предложение.

Направьтесь дальше в Эстонию

Foto: Shutterstock

Если планируете отправиться вглубь Эстонии, то достойной целью путешествия может стать Раквере! В этом городе на севере страны летом 2020 года было завершено строительство грандиозного центра под открытым небом площадью около семи гектаров. В уникальном месте на склонах возвышенности Валлимяги разместилась зона с главной сценой и 4200 сидячими местами, а также форумная сцена (амфитеатр) на 800 мест. Отличное место для разнообразных мероприятий! Это современная зеленая городская среда, освещенная и открытая 24/7, к тому же со смотровых площадок открывается дивный вид на весь город. Больше о городе и возможностях отдыха на Balttour 2023 расскажут представители муниципалитета Раквере.

И это ещё не всё!

Foto: Publicitātes foto

А ещё на выставке вы сможете узнать об эстонском городище Вастселийна с развалинами замка, стенами святилища, Домом паломников и Часовней странников, парком, природными тропами и развлекательно-просветительским музеем. В свою очередь Egles sanatorija (на фото) пригласит в Друскининкай насладиться старинными традициями врачевания, обширным спектром лечебных и укрепляющих здоровье процедур, а Adventures INN предложит познакомиться с Литвой, ее природой, культурой и современной жизнью через приключения и активный досуг.

Дополнительную информацию можно будет найти на выставке Balttour, которая пройдет в эти выходные на Кипсале.

Время работы:

3 февраля – 10.00–13.00 (время профессионалов)

3 февраля – 13.00–18.00

4 февраля – 10.00–18.00

5 февраля – 10.00–17.00

Стоимость билетов:

Входной билет – 5 EUR

Пенсионерам, инвалидам, школьникам – 4 EUR

Семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок или 1+2) – 10 EUR,

больше детей: +2 EUR за каждого

Детям до 7 лет – бесплатно

PRO билет (профессиональным посетителям) – 18 EUR

И не забывайте о том, что Вильнюс в этом году празднует свое 700-летие, а, значит, в городе целый год будет проходить много интересного!