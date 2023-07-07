Отдыхающие удивлены: парковка на литовском взморье обойдется в кругленькую сумму

Отдыхающие на литовском взморье удивлены – они заплатили за номер в гостинице, но за место для машины придется доплачивать. Надо знать, что не все гостиницы включают эту услугу в пакет услуг.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Плата за парковку - не новость, но вопрос вызывают именно такие ситуации, когда платить приходится и тем, кто заказал номер в гостинице. Плата за парковку составляет 10 евро в сутки. Если человек приехал на неделю, стоянка обойдется в 70 евро.

С такой ситуацией в Литве можно столкнуться не только на взморье, но, например, и в Каунасе (у гостиницы на аллее Лайсвес есть только 4 места, потому отдыхающие платят за стоянку по ценам, установленным муниципалитетом).

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте сказала, что такая плата на курорте - не новость. "Это нормальная практика, в большинстве литовских городов стоянки платные. В Паланге за стоянку надо платить с 15 мая по 15 сентября, а в других городах - круглый год. С 16 сентября по 14 мая за стоянку на улицах Паланги платить не надо, гостиницы всегда информируют об этом своих клиентов. Если гость оставляет машину на частной стоянке, он платит установленную гостиницей плату. Летом в Паланге плата за парковку составляет от 0,8 до 2,2 евро в час – гостиницы берут меньше, плюс их стоянки охраняются", – сказала она.

Редакция напоминает, что плата за стоянку в Паланге зависит от зоны. В красной зоне стоянка обойдется в 0,8 евро за 30 минут или в 1,6 евро за час, в желтой - 0,4 евро за полчаса и 0,8 евро за час. Самая дорогая зона - зеленая: полчаса стоят 1,1 евро, час - 2,2 евро.